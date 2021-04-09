20+ производителей, которые так перестарались с упаковкой, что ею можно обернуть весь земной шар

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Несмотря на то что в мире все больше людей беспокоится об увеличении пластиковых отходов, некоторые ретейлеры и производители продуктов, кажется, вообще не думают об окружающей среде. Иначе они бы не стали доводить ситуацию до абсурда, поштучно заворачивая в полиэтилен картофель, клубнику или помидорки. Или упаковывая мелкий товар в коробки размером с дом. Ну почти с дом.

Мы в AdMe.ru хотим показать 20+ примеров избыточной упаковки, в которых не стоит искать здравый смысл и логику.

«Отдельно завернутые ломтики хлеба»

«Добро пожаловать в Японию, где при покупке продуктов вы получаете больше пластика, чем помидора»

Как думаете, в чем необходимость этих коробочек?

«Это лишь небольшой пример того количества пластика и ненужной упаковки, которое используется в японских супермаркетах»

Чай в пакетиках теперь еще и в полиэтиленовых пакетиках

«Моя подруга заказала серьги. Просто серьги»

Эти батарейки-таблетки прислали в огромной коробке с надутыми пакетами

Некоторые интернет-магазины и в самом деле перебарщивают с упаковкой

Как будто собственной кожуры этому картофелю недостаточно

Думаем, тут хватило бы и одной большой упаковки

«Это пакет с соломинками, обернутыми в индивидуальную упаковку»

«Пластиковая бутылка на подносе из пенополистирола, обмотанная пищевой пленкой. Такое нужно запретить»

Упаковка bluetooth-адаптера

«Этот перец продается в магазине, который ратует за использование многоразовых сумок»

«Иногда мне хочется, чтобы я мог просто пройти мимо всей этой нелепости»

Это нанизанные на палочки очищенные половинки киви

Вот так продается виноград в некоторых магазинах Японии

«Продукты, упакованные в пластик, уже почти не удивляют. Но вы когда-нибудь видели доски, завернутые в индивидуальную пленку?»