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20+ человек, которые купили обычный товар и нежданно-негаданно сорвали куш

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Сколько времени вам понадобится, чтобы вспомнить, как вы купили некачественный товар или стали жертвой недобросовестного производителя? Вряд ли больше 10 секунд. И такое случалось с каждым из нас. Но порой все происходит наоборот: люди приходят в восторг от изобретательности и участия продавцов и изготовителей.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти примеры — образец трепетного отношения к клиентам и безграничной любви к своей работе.

1. «Когда я получил посылку, у меня спросили: „Купили новый телевизор?“ На самом деле это велосипед. Некоторые компании специально печатают на коробках телевизоры, чтобы с посылками обращались аккуратнее»

© BikingVikingNYC / reddit

2. «Я купил кепку онлайн, и мне прислали ее так: в пакете с воздухом»

© acosmisty / reddit

3. «На кране этого душа показывается температура воды»

© mojojj31 / reddit

4. «Вода из этой сушилки для посуды стекает сразу в раковину»

© pearseL / reddit

5. «На моей новой простыне есть карманы!»

© b6a6a6l / reddit

6. «На этой дверной ручке в туалете есть встроенный диспенсер с антисептиком»

© Whippity / reddit

7. На перчатках есть специальный скребок для очков

© isaacandnicole / reddit

8. «На этой коробке напечатана инструкция по превращению ее в картонный замок для котов»

© jae17 / reddit

9. «Мои таблетки расположены рядом с названиями дней недели»

© StormySwan / reddit

10. «Этот производитель награждает тех, кто открывает коробку вверх ногами»

© DingBoy01 / reddit

«Ого, да ты нестандартный, еще и удачливый! Ты принадлежишь к 10 % людей, которые открывают коробки вверх ногами. На следующую покупку ты получишь скидку 10 %».

11. «Это так банально, но очень удобно. Квадратным ножом удобнее доставать из банки остатки джема или масла»

© Alaska_Jack / reddit

12. «У моего холодильника снизу горит зеленый свет, который значит, что устройство работает»

© jshakedude / reddit

13. «Это гениальный дизайн чайного пакетика»

© xX***man420Xx / reddit

14. «Мне прислали щетку вместе с многоразовым держателем для зубной нити»

© reginageorges_mom / reddit

15. «Заказал футболку. Она пришла упакованная, как большой сэндвич»

© pair_adice / reddit

16. «Amazon предлагает использовать картонные коробки как коврик для йоги»

© PM_ME_PICS_OF_BUNS / reddit

«Инструкция по сборке:
1. Аккуратно разрежьте коробку.
2. Положите ее на пол.
3. Займитесь йогой».

17. «На некоторых шоколадках пишут, сколько придется сделать упражнений, чтобы сжечь съеденные калории»

© rovsky / reddit

18. «У этого клея есть специальная подставка для крышки, так что вы больше не потеряете ее»

© MagicTurtle_159 / reddit

19. «Мне доставили пиццу, на коробке были наклейки, защищающие от вскрытия»

© grimache83 / reddit

20. «На этих тележках в супермаркете есть увеличительное стекло, чтобы было удобнее читать этикетки на товарах»

© unknown author / Imgur

21. «- Внутри рулона туалетной бумаги есть еще один, поменьше.

— Я мама троих детей, и этот маленький рулон у нас всегда с собой, очень удобно»

© HeshamIbrahemAli / reddit

22. «К моим новым туфлям прилагался такой брелок, который нужен для того, чтобы выковыривать камушки и другой мелкий мусор из подошвы»

© Whalephant2K17 / reddit

23. «Эти маленькие картонки были в посылке вместо пластиковой пузырчатой пленки»

© kbzero / reddit

С какими проявлениями заботы о клиентах вы сталкивались?

Фото на превью Alaska_Jack / reddit
5821618
7k