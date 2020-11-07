20+ человек, которые купили обычный товар и нежданно-негаданно сорвали куш

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Сколько времени вам понадобится, чтобы вспомнить, как вы купили некачественный товар или стали жертвой недобросовестного производителя? Вряд ли больше 10 секунд. И такое случалось с каждым из нас. Но порой все происходит наоборот: люди приходят в восторг от изобретательности и участия продавцов и изготовителей.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти примеры — образец трепетного отношения к клиентам и безграничной любви к своей работе.

1. «Когда я получил посылку, у меня спросили: „Купили новый телевизор?“ На самом деле это велосипед. Некоторые компании специально печатают на коробках телевизоры, чтобы с посылками обращались аккуратнее»

2. «Я купил кепку онлайн, и мне прислали ее так: в пакете с воздухом»

3. «На кране этого душа показывается температура воды»

4. «Вода из этой сушилки для посуды стекает сразу в раковину»

5. «На моей новой простыне есть карманы!»

6. «На этой дверной ручке в туалете есть встроенный диспенсер с антисептиком»

7. На перчатках есть специальный скребок для очков

8. «На этой коробке напечатана инструкция по превращению ее в картонный замок для котов»

9. «Мои таблетки расположены рядом с названиями дней недели»

10. «Этот производитель награждает тех, кто открывает коробку вверх ногами»

«Ого, да ты нестандартный, еще и удачливый! Ты принадлежишь к 10 % людей, которые открывают коробки вверх ногами. На следующую покупку ты получишь скидку 10 %».

11. «Это так банально, но очень удобно. Квадратным ножом удобнее доставать из банки остатки джема или масла»

12. «У моего холодильника снизу горит зеленый свет, который значит, что устройство работает»

13. «Это гениальный дизайн чайного пакетика»

14. «Мне прислали щетку вместе с многоразовым держателем для зубной нити»

15. «Заказал футболку. Она пришла упакованная, как большой сэндвич»

16. «Amazon предлагает использовать картонные коробки как коврик для йоги»

«Инструкция по сборке:

1. Аккуратно разрежьте коробку.

2. Положите ее на пол.

3. Займитесь йогой».

17. «На некоторых шоколадках пишут, сколько придется сделать упражнений, чтобы сжечь съеденные калории»

18. «У этого клея есть специальная подставка для крышки, так что вы больше не потеряете ее»

19. «Мне доставили пиццу, на коробке были наклейки, защищающие от вскрытия»

20. «На этих тележках в супермаркете есть увеличительное стекло, чтобы было удобнее читать этикетки на товарах»

21. «- Внутри рулона туалетной бумаги есть еще один, поменьше. — Я мама троих детей, и этот маленький рулон у нас всегда с собой, очень удобно»

22. «К моим новым туфлям прилагался такой брелок, который нужен для того, чтобы выковыривать камушки и другой мелкий мусор из подошвы»

23. «Эти маленькие картонки были в посылке вместо пластиковой пузырчатой пленки»