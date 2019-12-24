20+ примеров того, на что способен мир, если хочет действительно удивить
Казалось бы, чем можно поразить современного человека, который уже видел все, что только можно представить. Ан нет, и природа, и человеческий гений не стоят на месте, и мы получаем уникальные особенности у хорошо знакомых братьев наших меньших или крутые идеи для вполне повседневных вещей. Все это вы увидите в нашей статье, а самые терпеливые испытают в бонусе настоящий шок.
Мы в AdMe.ru любим находить всякие интересности и необычности и надеемся, что вам они тоже понравятся.
«Все эти растения скопились перед домом моего брата»
Замерзшая вода образовала ледяной кратер в водопаде
Рука гориллы с нарушением пигментации
На 15 % рыжий
Это настоящий цвет дерева, скрывающийся под корой
Эта лампочка содержит в себе 9 маленьких лампочек
Кусочек исландского льда, по форме похожий на саму Исландию
Магические круги
Арктические зайцы
Это растение пробилось сквозь стену
«Из-за сильного ветра прошлой ночью кактус поцарапал мой забор»
«В моей десертной вилке есть еще одна крошечная вилочка»
А здесь, наоборот, не прорезали зубцы
Уникальный дизайн деревянной рамы велосипеда
Лед, образовавшийся вокруг вишни
Зима просачивается сквозь замочную скважину
Так выглядит сыр, который кошка буквально вылизала
Масло в отпечатке шины
Это золотая пластинка в ноже для пиццы
Камень внутри камня
«Мой мусорный бак сделал кубик льда в форме мусорного бака»
«Логотип на моем зонтике появляется только тогда, когда тот намокнет»
«У моего котенка двойные клыки»
Идеальный момент
Бонус: гексафторид серы гораздо плотнее, чем воздух
От такого крутого велосипеда с деревянной рамой мы бы не отказались, а вы?
Фото на превью IansjonesPGH / reddit