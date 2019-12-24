20+ примеров того, на что способен мир, если хочет действительно удивить

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Казалось бы, чем можно поразить современного человека, который уже видел все, что только можно представить. Ан нет, и природа, и человеческий гений не стоят на месте, и мы получаем уникальные особенности у хорошо знакомых братьев наших меньших или крутые идеи для вполне повседневных вещей. Все это вы увидите в нашей статье, а самые терпеливые испытают в бонусе настоящий шок.

Мы в AdMe.ru любим находить всякие интересности и необычности и надеемся, что вам они тоже понравятся.

«Все эти растения скопились перед домом моего брата»

Замерзшая вода образовала ледяной кратер в водопаде

Рука гориллы с нарушением пигментации

На 15 % рыжий

Это настоящий цвет дерева, скрывающийся под корой

Эта лампочка содержит в себе 9 маленьких лампочек

Кусочек исландского льда, по форме похожий на саму Исландию

Магические круги

Арктические зайцы

Это растение пробилось сквозь стену

«Из-за сильного ветра прошлой ночью кактус поцарапал мой забор»

«В моей десертной вилке есть еще одна крошечная вилочка»

А здесь, наоборот, не прорезали зубцы

Уникальный дизайн деревянной рамы велосипеда

Лед, образовавшийся вокруг вишни

Зима просачивается сквозь замочную скважину

Так выглядит сыр, который кошка буквально вылизала

Масло в отпечатке шины

Это золотая пластинка в ноже для пиццы

Камень внутри камня

«Мой мусорный бак сделал кубик льда в форме мусорного бака»

«Логотип на моем зонтике появляется только тогда, когда тот намокнет»

«У моего котенка двойные клыки»

Идеальный момент

Бонус: гексафторид серы гораздо плотнее, чем воздух

От такого крутого велосипеда с деревянной рамой мы бы не отказались, а вы?