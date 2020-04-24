19 весомых доказательств того, что ракурс и перспектива решают все

37 1 36 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Правильный ракурс и удачно выбранная перспектива являются главными секретами хорошей фотографии. Но бывает и так, что без каких-либо наших усилий получаются совершенно необычные и даже сверхъестественные снимки, способные здорово взбудоражить нашу фантазию.

В эту подборку AdMe.ru попали фото, на которых благодаря ракурсу мир приоткрылся с неожиданной стороны.

И рамочек никаких не надо

Природная геометрия без фотошопа

«У моей жены немного задрался нос»

Этот верблюд хочет съесть крошечного человека?

В этой чашке кофе размером с ребенка слишком много кофеина

Парень с мороженым. Хотя погодите...

Дальнейший осмотр показал, что ее лапы вовсе не рыжие

«Тень от моих ключей похожа на человека, который пытается не сорваться вниз»

Гигантский хороший мальчик

Кормушка для птиц похожа на жуткую башню, стоящую на этой улице

Ничего особенного, просто семья жирафов решила прокатиться с ветерком

Тот случай, когда интернет почти сделал из обезьяны человека

Когда буквально летишь над землей в объятия любимой хозяйки

У парня отличная шляпа из теста

Судя по всему, в этой лодке лепреконы перевозят свое золото

Кажется, у этого кота есть та самая пятая нога

У парня отличный маникюр!

Лес, на который вы сейчас смотрите со скалы, на самом деле лужа

Так и хочется спросить ее: «А где ваша вторая половинка?»

Как давно вы листали свою галерею фото? Найдутся там кадры, которыми можно дополнить эту подборку?