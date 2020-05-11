20 примеров того, как ракурс и перспектива превратили фото ни о чем в удачный кадр

63 2 20 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Какой бы дорогой и современный ни был у вас фотоаппарат, этого недостаточно, чтобы сделать крутой кадр. Нужно потратить время, чтобы подобрать ракурс и перспективу. Но бывает так, что совершенно спонтанно вы делаете тот самый снимок, который расходится по соцсетям и нередко становится вирусным.

В эту подборку AdMe.ru как раз попали кадры, которые благодаря удачному стечению обстоятельств вышли за рамки банальной фотографии. А в конце вас ждет бонус: на одном снимке разыгралась трагедия целой жизни.

Не смог пройти мимо первых одуванчиков

Сиба-ину в стиле Minecraft

Мы уже знаем, как выглядит Котопес, а теперь знакомьтесь: Котокот

Кусочек сливочного масла выглядит как креветка

«У моего щенка человеческие ноги!»

А у этой чайки лапки свои, но зато два комплекта

«На секунду мне показалось, что на столе рядом со мной лежит крошечный айфон»

Кажется, такояки боится стать обедом не без оснований

Левитирующий в воздухе котэ

Женщина-собака — достойный ответ Женщине-кошке. Как считаете?

А у него красивые ноги

Если этот длинный кот ляжет на плечи, то вполне сможет заменить шарф

«Думаю, я только что сфотографировал лестницу в рай!»

Перевозка Цербера. Недорого

Понадобится время, чтобы это переварить

«Мой кофе выглядит как недавно открытая планета»

Осиное гнездо похоже на Юпитер

Ничего особенного, просто орел любит кататься на лодке

Это Нелли, собака-астронавт. Она готовится выйти в открытый космос

Бонус: трагедия в стиле овсянки

Молодой цветущий мужчина трескает овсянку крупного размера. Жизнь бурлит и прекрасна, желудок гвозди переваривает. Потом мужчина женится на красотке: чуть усыхает, первые стрессы, попытка следить за здоровьем и хлопья среднего размера. Но что-то пошло не так: развод, новая жена попроще и потолще, ребенок, немаркая рубашечка какашечного цвета, живот, дурацкие усы. Седина, гастрит, мелкий размер хлопьев, тлен и тьма.

Как давно вы листали свою галерею фото? Возможно, там притаился настоящий бриллиант, который мог бы стать главным сокровищем этой подборки?