20+ примеров того, как фамилия умеет говорить сама за себя

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Нам приходится только догадываться, каково живется людям с говорящими фамилиями. Иногда кажется, что они специально выбирают профессии, где их ФИО не может остаться незамеченным (как у медсестры или руководителя кружка аквариумистики).

Мы в AdMe.ru восхищаемся стойкостью и остроумием людей, у которых с инициалами не все так просто.

Фанаты «Игры престолов» поймут

Они нашли друг друга

Надеемся, его фамилию не будут повторять пациенты

Очень логичный человек, наверное

Та самая...

Всегда готов

Человек на своем месте

Фамилия не для гостиничного бизнеса, конечно

Интересно, а какая профессия у этого человека?

Если научился выговаривать, то к логопеду уже не надо

Фамилия прямо в цель!

А все ответственные такие

Хороший адвокат

А помощница — Золотая Рыбка?

Без комментариев

Крутой специалист, наверное

Когда человек не растерялся и добился высот соответственно фамилии

А что, зато специалист хороший

Отличная должность для человека с такой сказочной фамилией

Тут прекрасно все

Надеемся, это не кредо

Суровые будни невропатологов

Бонус: необычная история знакомства

Зашла как-то речь у нас с коллегой про забавные и интересные фамилии. Она поделилась со мной случаем из жизни своего друга по фамилии Блин. Однажды его отправили на какую-то конференцию, по работе, ну и после официальной части все, кто друг друга не знал, стремились познакомиться. И вот, подойдя к очередной фигуре, А. Блин (сокращу до инициалов) протягивает руку, чтобы представиться. Далее диалог: — А. Блин, приятно познакомиться. — Господи, — откликается коллега, — всю жизнь тебя искал! И. Сковородка, очень приятно.

А вам попадались подобные примеры?