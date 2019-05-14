20+ примеров того, как борода делает мужчин суровыми, но притягательными

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А вы знали, что бородатые представители мужского пола подсознательно вызывают чувство доверия? А потом крадут женские сердечки. Взгляните на этих брутальных красавцев, которые точно получили 100 очков к харизме, после того как решились на кардинальные изменения.

Мы в AdMe.ru просмотрели огромное количество фотографий мужчин и убедились окончательно: растительность на лице радикально меняет внешность. А вы как думаете?

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Может, и у вас есть подобные примеры преображения? Покажите нам.

Фото на превью stiking1 / instagram

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