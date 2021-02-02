20 примеров того, что в ступор могут ввести не только старинные находки, но и современные

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Не только среди предметов старины есть такие, чье предназначение не угадать без специальной энциклопедии. Подобные вещицы можно долго крутить в руках, но так и не понять, что же это такое. Как хорошо, что есть знатоки в интернете, которые могут приподнять завесу тайны.

Мы в AdMe.ru тоже любим разбираться в непонятных находках и делиться самыми загадочными из них.

1. «Пришло из Китая, но я это не заказывал. Небольшая подушка, которую можно надуть. Как это использовать?»

Ответ: Это клин для автомобильной двери. С его помощью можно открыть дверь, если ее заклинило.

2. «Что это за конусы продаются в немецком супермаркете?»

Ответ: Это так называемый Schultüte. Их наполняют подарками, когда ребенок идет в школу.

3. «За последний месяц они стали появляться на пляже сотнями»

Ответ: Это биофильтры. Ими пользуются многие аквариумисты для очистки воды. Интересно, как они оказались в море?

4. «Этот ящик устанавливается в кухонный шкаф. Он может выдвигаться, но стержни не вращаются и не выходят наружу»

Ответ: Это подвесная стойка. Обычно продается как вешалка для полотенец. Есть и вертикальные версии для узких пространств, но они устроены немного иначе.

5. «Серое устройство со шнуром на нем. Найдено в парке»

Ответ: это камера для отслеживания поведения диких животных. Кабель используется для фиксации камеры и корпуса на дереве.

6. «Что это за странные плоскогубцы?»

Ответ: Это клещи для установки поршневых колец (поршневые кольца — деталь двигателя внутреннего сгорания. — Прим. AdMe.ru).

7. «Зачем шар прикрепили к бильярдному кию?»

Ответ: Такая конструкция нужна для игры с маленькими детьми, чтобы они не портили покрытие стола.

8. «Это висит на потолке в отеле, недалеко также есть детектор дыма. Зачем тогда эта штука?»

Ответ: Это датчик движения. Его обычно используют для автоматического освещения в номере.

9. «Картон с отдельной прозрачной пластиковой накладкой. Что это за аксессуар?»

Ответ: Это трафарет для рисования блок-схем.

10. «Для чего нужны знаки доллара на моем уровне?»

Ответ: Это уровень электрика. Знак доллара с проходящей через него линией — символ переключателя.

11. «Нашел на кухне у родителей. Отверстие уменьшается при сжатии. Для чего это нужно?»

Ответ: Этот прибор используют для очистки кукурузных початков от зерен.

12. «Пришло мне по ошибке из Ямайки. Что это за штука на колесах?»

Ответ: Это инструмент для прополки травы в каменных дорожках.

13. «Это был подарок в рождественской хлопушке без какой-либо инструкции»

Ответ: Это нитевдеватель.

14. «Какой-то рекламный сувенир. Для чего его используют?»

Ответ: Это массажер для точечного массажа пальцев / рук.

15. «Твердый металлический предмет, который по форме напоминает конфеты из коробки, где мы его и нашли. Это часть оборудования?»

Ответ: Это металлическое клише, которое случайным образом помещается в упаковки с продукцией для проверки автоматизированных систем контроля качества. Скорее всего, система на этом производстве неисправна, раз предмет попал в коробку.

16. «Часы в Праге, на которых есть только цифры от 0 до 5»

Ответ: Этот прибор измеряет уровень воды в реке.

17. «Небольшой предмет на линии электропередачи напротив нашего дома. Что это?»

Ответ: Это индикатор неисправности для линий электропередачи.

18. «Странные ножницы с металлическими петлями и пластиковыми зубцами. Без опознавательных знаков»

Ответ: Это приспособление для обрезки тимьяна.

19. «Необычное строение, наполненное бревнами, стоит внутри заповедника в Небраске»

Ответ: Это «отель» для насекомых, в котором они могут поселиться, если рядом не нашлось привычной среды обитания.

20. «В ресторане вместе с заказом мне принесли эту штуку. Она крутится, как пропеллер»

Ответ: Это устройство для защиты от мух.