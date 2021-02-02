20 примеров того, что в ступор могут ввести не только старинные находки, но и современные
Не только среди предметов старины есть такие, чье предназначение не угадать без специальной энциклопедии. Подобные вещицы можно долго крутить в руках, но так и не понять, что же это такое. Как хорошо, что есть знатоки в интернете, которые могут приподнять завесу тайны.
Мы в AdMe.ru тоже любим разбираться в непонятных находках и делиться самыми загадочными из них.
1. «Пришло из Китая, но я это не заказывал. Небольшая подушка, которую можно надуть. Как это использовать?»
Ответ: Это клин для автомобильной двери. С его помощью можно открыть дверь, если ее заклинило.
2. «Что это за конусы продаются в немецком супермаркете?»
3. «За последний месяц они стали появляться на пляже сотнями»
Ответ: Это биофильтры. Ими пользуются многие аквариумисты для очистки воды. Интересно, как они оказались в море?
4. «Этот ящик устанавливается в кухонный шкаф. Он может выдвигаться, но стержни не вращаются и не выходят наружу»
Ответ: Это подвесная стойка. Обычно продается как вешалка для полотенец. Есть и вертикальные версии для узких пространств, но они устроены немного иначе.
5. «Серое устройство со шнуром на нем. Найдено в парке»
Ответ: это камера для отслеживания поведения диких животных. Кабель используется для фиксации камеры и корпуса на дереве.
6. «Что это за странные плоскогубцы?»
Ответ: Это клещи для установки поршневых колец (поршневые кольца — деталь двигателя внутреннего сгорания. — Прим. AdMe.ru).
7. «Зачем шар прикрепили к бильярдному кию?»
Ответ: Такая конструкция нужна для игры с маленькими детьми, чтобы они не портили покрытие стола.
8. «Это висит на потолке в отеле, недалеко также есть детектор дыма. Зачем тогда эта штука?»
Ответ: Это датчик движения. Его обычно используют для автоматического освещения в номере.
9. «Картон с отдельной прозрачной пластиковой накладкой. Что это за аксессуар?»
Ответ: Это трафарет для рисования блок-схем.
10. «Для чего нужны знаки доллара на моем уровне?»
Ответ: Это уровень электрика. Знак доллара с проходящей через него линией — символ переключателя.
11. «Нашел на кухне у родителей. Отверстие уменьшается при сжатии. Для чего это нужно?»
Ответ: Этот прибор используют для очистки кукурузных початков от зерен.
12. «Пришло мне по ошибке из Ямайки. Что это за штука на колесах?»
Ответ: Это инструмент для прополки травы в каменных дорожках.
13. «Это был подарок в рождественской хлопушке без какой-либо инструкции»
Ответ: Это нитевдеватель.
14. «Какой-то рекламный сувенир. Для чего его используют?»
Ответ: Это массажер для точечного массажа пальцев / рук.
15. «Твердый металлический предмет, который по форме напоминает конфеты из коробки, где мы его и нашли. Это часть оборудования?»
Ответ: Это металлическое клише, которое случайным образом помещается в упаковки с продукцией для проверки автоматизированных систем контроля качества. Скорее всего, система на этом производстве неисправна, раз предмет попал в коробку.
16. «Часы в Праге, на которых есть только цифры от 0 до 5»
Ответ: Этот прибор измеряет уровень воды в реке.
17. «Небольшой предмет на линии электропередачи напротив нашего дома. Что это?»
Ответ: Это индикатор неисправности для линий электропередачи.
18. «Странные ножницы с металлическими петлями и пластиковыми зубцами. Без опознавательных знаков»
Ответ: Это приспособление для обрезки тимьяна.
19. «Необычное строение, наполненное бревнами, стоит внутри заповедника в Небраске»
Ответ: Это «отель» для насекомых, в котором они могут поселиться, если рядом не нашлось привычной среды обитания.
20. «В ресторане вместе с заказом мне принесли эту штуку. Она крутится, как пропеллер»
Ответ: Это устройство для защиты от мух.
О назначении каких находок вы бы не догадались даже с подсказкой?