20+ примеров того, что у кого-то день прошел намного хуже, чем у вас

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От провалов не застрахован никто. И дизайнеры, и фотографы, и даже производители игрушек. А как иначе объяснить появление таких шедевров, как игрушка скамейка или «нормальный сын»? В нашей статье вы найдете всевозможные досадные недоразумения, которые тем не менее вызывают улыбку (иногда, правда, сквозь слезы).

Мы в AdMe.ru надеемся, что данная подборка поднимет вам настроение. А если и у вас есть чем поделиться, то выкладывайте фото в комментарии.

Облом, однако

Так и инфаркт можно получить

Жду с нетерпением...

Задание выполнено успешно. А переписка выглядела бы так

Так, блин...

У вас плющ отклеился

Контейнер для биоматериала сразу с мухой. Наверное, она тоже стерильна

Сезонные распродажи стартовали

Теперь есть кому стакан воды подать

Другого места не нашлось

Хммм... дайте подумать

Выхода нет

Распродажа века

«Снижено».

Так вот в чем дело-то!

Для настоящих любителей чистоты (Опасно! Не повторять!)

На века

Эх, в моем детстве таких игрушек не было

Всякий раз, когда почувствуете себя идиотом, просто помните, что кто-то играет в покер в зеркальных очках

Пуш-ап для мужчин

Да что же там такое?

Почти все условно-бесплатные игры

Панорамные снимки — это вам не фунт изюма