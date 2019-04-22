20+ примеров того, что у кого-то день прошел намного хуже, чем у вас
От провалов не застрахован никто. И дизайнеры, и фотографы, и даже производители игрушек. А как иначе объяснить появление таких шедевров, как игрушка скамейка или «нормальный сын»? В нашей статье вы найдете всевозможные досадные недоразумения, которые тем не менее вызывают улыбку (иногда, правда, сквозь слезы).
Мы в AdMe.ru надеемся, что данная подборка поднимет вам настроение. А если и у вас есть чем поделиться, то выкладывайте фото в комментарии.
Облом, однако
Так и инфаркт можно получить
Жду с нетерпением...
Задание выполнено успешно. А переписка выглядела бы так
Так, блин...
У вас плющ отклеился
Контейнер для биоматериала сразу с мухой. Наверное, она тоже стерильна
Сезонные распродажи стартовали
Теперь есть кому стакан воды подать
Другого места не нашлось
Хммм... дайте подумать
Выхода нет
Распродажа века
«Снижено».
Так вот в чем дело-то!
Для настоящих любителей чистоты (Опасно! Не повторять!)
На века
Эх, в моем детстве таких игрушек не было
Всякий раз, когда почувствуете себя идиотом, просто помните, что кто-то играет в покер в зеркальных очках
Пуш-ап для мужчин
Да что же там такое?
Почти все условно-бесплатные игры
Панорамные снимки — это вам не фунт изюма
Фото на превью sam_kam / reddit