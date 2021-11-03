20+ объявлений, которые больше похожи на отрывки из юмористического шоу
На просторах интернета можно отыскать немало людей с отменным чувством юмора и умением продать что угодно. Гении народного маркетинга отрабатывают свои навыки как в настоящих объявлениях о продаже, так и в шутливых.
AdMe.ru взглянул на объявления в популярных сервисах покупки всякой всячины. Сразу стало понятно, что здесь можно встретить немало экстраординарных сообщений о продаже.
Заманчивое предложение
«Уже не знают, как кабачки сплавить»
Надо брать
Клевер на удачу
Суперпредложение
Продавец сделал шутливое объявление, чтобы привлечь внимание покупателей к своим другим товарам, выставленным на продажу
Дима, найдись!
Большой ум — большие беды
Продажа втихую
«Искал костюм на свадьбу к другу. Наткнулся на это»
Оберег
Цена немножко повысилась
А парень знает толк в маркетинге
Новый уровень «Авито»
Аромат ностальгии
А тем, кто не разбирается в попугаях, просьба не мешать бизнесу!
«Нашел занятные скриншоты у себя в переписках. Приятно, когда люди отвечают с юмором»
Наконец прояснилось
Вакансия мечты
Там еще и продолжение есть
«Мониторю выгодные варианты жилья, а тут такое чудо»
А какие забавные объявления вы встречали на просторах интернета?
Фото на превью Sekawolf / Pikabu, Mark.Bruss / Pikabu
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