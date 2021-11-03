20+ объявлений, которые больше похожи на отрывки из юмористического шоу

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На просторах интернета можно отыскать немало людей с отменным чувством юмора и умением продать что угодно. Гении народного маркетинга отрабатывают свои навыки как в настоящих объявлениях о продаже, так и в шутливых.

AdMe.ru взглянул на объявления в популярных сервисах покупки всякой всячины. Сразу стало понятно, что здесь можно встретить немало экстраординарных сообщений о продаже.

Заманчивое предложение

«Уже не знают, как кабачки сплавить»

Надо брать

Клевер на удачу

Суперпредложение

Продавец сделал шутливое объявление, чтобы привлечь внимание покупателей к своим другим товарам, выставленным на продажу

Дима, найдись!

Большой ум — большие беды

Продажа втихую

«Искал костюм на свадьбу к другу. Наткнулся на это»

Оберег

Цена немножко повысилась

А парень знает толк в маркетинге

Новый уровень «Авито»

Аромат ностальгии

А тем, кто не разбирается в попугаях, просьба не мешать бизнесу!

«Нашел занятные скриншоты у себя в переписках. Приятно, когда люди отвечают с юмором»

Наконец прояснилось

Вакансия мечты

Там еще и продолжение есть

«Мониторю выгодные варианты жилья, а тут такое чудо»