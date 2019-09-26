20+ примеров того, что необычные вещи могут поджидать на каждом углу

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Готовы удивляться? Ведь иногда в самом обычном коктейле или желейных мишках есть что-то такое, от чего стоишь как вкопанный и смотришь минуты две. Ну а разноцветный мед, спасенная винтажная ручка и самая редкая фотография Марса добавят колорита в нашу статью. А в бонусе вас ждет нечто мегакрутое.

AdMe.ru знает толк в интересностях и с удовольствием делится с вами.

10 000-летний череп вымершего гигантского ирландского лося, найденный рыбаком

«Я оказался около особняка 1920-х годов. Перед сносом я успел спасти эту дверную ручку»

Лапа геккона крупным планом

NASA показало Марс таким, каким его еще никогда никто не видел (самая четкая фотография)

Чернила, слитые за год из закончившихся картриджей

Плетеный ствол дерева Ficus aurea

Как делают коктейль «Медуза»

Невероятная скульптура из тыквы

Жеребенок родился с пятнами вместо полос

Куб из велосипедной цепи

«Крупнейшая тыква моего штата»

Дикий мед

Идеально нарезанные помидорки

«Сделал этот снимок сегодня вечером во время грозы. Молния была настолько яркой, что все выглядит как днем»

Рекламные щиты за 32 года были убраны, чтобы показать оригинальную рекламу Spaceballs

Spaceballs — кинопародия на трилогию «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

Желатиновые мишки держатся за лапки

Такой момент бывает раз в жизни

«У меня двухцветный глаз»

Капли крови лежат на песке как эритроциты, из которых они состоят

Ягоды всех оттенков пурпурного

Один из старейших в мире знаков «Берегись собаки», найденный в руинах Помпеев, Италия

Различие цвета меда, который я собирал в этом году: весна, лето и осень

Бонус: инфернальный град в Канаде