20+ примеров того, что для крутых перемен не нужно вмешательство хирурга. Достаточно изменить 1 привычку

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Говорят, изменить можно любую привычку. И хотя кажется, что для впечатляющих перемен нужно полностью перекроить свою жизнь, порой достаточно скорректировать только что-то одно. Герои нашей статьи на собственном примере показали, что это может быть отказ от токсичных отношений, от определенного макияжа, стрижки, цвета волос. Даже такая мелочь, как правильная форма бровей, создание которой требует 3 минут усилий у зеркала, способна преобразить внешность, а с ней потихоньку и жизнь.

AdMe.ru вдохновлен рассказами людей, которые пошли на маленький риск, сделали шаг из зоны комфорта и в итоге стали ощущать себя лучше.

Когда меняешь всего одну маленькую деталь в макияже

«Я мягко и тактично сказала своей подруге, что она станет еще красивее, чем сейчас, если будет слегка растушевывать брови. Сегодня она выложила целую кучу новых фото. Выглядит круто».

Когда перестаешь бриться каждые несколько дней и видишь, что можешь отрастить отличную бороду

Когда отказываешься от косметики с пометкой «для жирной кожи», которая тебе попросту не подходит

Когда научилась красиво улыбаться

Когда больше не рисуешь брови там, где их нет

Когда научилась подчеркивать свои достоинства минимальными средствами

Когда ставишь в приоритет здоровье волос, а не длину

Когда уходишь от партнера, отношения с которым считаешь токсичными, и за год сбрасываешь 36 кг

Когда прокачиваешь навык создания естественного образа

Когда бросаешь бесконечно измерять себя и фокусируешься на здоровье и силе

Когда прекращаешь красить волосы

Когда отбрасываешь сомнения, будет ли тебе к лицу короткая стрижка

Когда решаешь прекратить отношения, длившиеся 4 года, которые больше не приносят счастья

Когда отказываешься от привычки выпрямлять волосы

«Я перестала постоянно есть»

Когда возвращаешь бровям природный объем и форму

Когда наконец находишь идеально подходящие тебе оттенки. В данном случае холодные вместо теплых

Когда решаешь набрать вес и заставляешь себя есть, пока не наберешь нужное количество калорий

Когда вместо того, чтобы делать коррекцию самостоятельно, доверяешь ее профессионалу

Когда перестаешь пить и теряешь значительную часть лишнего веса

Когда прекращаешь стричься под горшок и начинаешь вести здоровый образ жизни

Когда отказываешься от переживаний по поводу цифры на весах и в результате тренировок выглядишь ослепительно, набрав 4,5 кг

Какое одно изменение за последний год больше всего преобразило вашу жизнь? Какую привычку можете добавить в нашу подборку крутых перемен?