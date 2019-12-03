20 примеров того, что бывает, когда людей судят не по заслугам, а на основании дурацких стереотипов
Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Если вы будете судить рыбу по ее способности лазить по деревьям, она проживет всю жизнь, думая, что глупая». Время показало, что ученый был прав почти во всем. Тем не менее люди до сих пор часто формируют мнение друг о друге, исходя из внешности или красоты почерка. А пользователи Reddit не постеснялись поделиться такими случаями из своей жизни.
Нас в AdMe.ru возмутили эти 20 историй, в которых к людям отнеслись несправедливо из-за каких-то устаревших стереотипов. А из бонуса вы узнаете, что случается, когда человек сам становится таким судьей.
- Уже в старших классах я решил, что буду политологом. Однако, чтобы окончить школу, мне нужно было посещать курсы керамики. Мои вазы были ужасны, они были похожи на ульи, сделанные пчелами-наркоманами. Учитель реально думал, что я умственно отсталый. 2 года спустя я устроился продавцом, чтобы оплачивать колледж, и на работе встретился с тем учителем. Он сказал: «Надо же, у тебя есть работа! Молодец!» © blubbertank
- В школе я хорошо разбирался в искусстве, но при этом был нервным, неразговорчивым ребенком и мало занимался спортом. За это меня прозвали савантом (синдром саванта — состояние, при котором человек с умственными расстройствами имеет выдающиеся способности в какой-то области. — Прим. AdMe.ru). Когда я устроился на работу, знакомые искренне удивились: они реально думали, что я аутист и не могу нормально функционировать в обществе. © TheSkyRamen
- Когда меня знакомят с новым человеком, я сначала не участвую в разговоре, просто сижу и слушаю. Потом мне говорят: «Надо же, какой ты тихоня!» Нет, я просто пытаюсь быть вежливым и не перебивать! © weasel85
- Я часто засыпал на уроках. Меня постоянно отчитывали, учителя жаловались моим родителям. Я чувствовал себя ужасно, ложился спать как можно раньше, но безрезультатно. Оказалось, что у меня нарколепсия. © x_vier
- Занимаясь спортом, я постоянно совершал нелепые ошибки. Мяч прилетал мне в лицо, я кидал его совсем не туда, куда целился. Все говорили мне прекратить занятия, даже тренеры и родители. Но я продолжал играть, потому что мне нравилось быть активным и общаться с друзьями. Став взрослым, я обратился к окулисту, и он объяснил, что из-за заболевания глаза у меня нет бинокулярного зрения, поэтому я плохо воспринимаю глубину и не могу следить за движущимися объектами. © Nice_Marmot
- Мой рост — 201 см. И нет, я не умею играть в баскетбол. © WelcomeMachine
- Учитель английского всегда плохо отзывался о моих сочинениях, несмотря на все мои старания. Однажды я решился показать свою работу другому преподавателю. Он назвал сочинение блестящим, но посоветовал проверить грамматику. Оказывается, первый учитель даже не читал мои работы, потому что видел в них орфографические ошибки. Несколько лет спустя у меня диагностировали дислексию. © anactualcharliehorse
- Однажды моя учительница рисования позвонила родителям и сказала, что я специально издеваюсь над нею, рисуя отвратительные картины. А я на самом деле не мог нарисовать ничего лучше. Родители в основном ругали ее, потому что увидели, что я искренне расстроился. © Rezzone
- В школе меня дразнили из-за любви к хоккею. Говорили, что это не увлечение для девушки, тем более с моей внешностью. Теперь я официальный журналист НХЛ и лично разговаривала с большинством игроков, у которых они только мечтают получить автограф. © ZajacingOfff
- В детском саду нас учили писать алфавит, и по какой-то причине у меня ничего не получалось, как бы я ни старался. А поскольку раньше я без проблем писал любые буквы, то подумал, что со мной что-то не так, очень расстроился и начал плакать. Оказалось, что учительница показывала все правой рукой, а я левша. © ___KP
- У меня ужасный почерк. При этом результаты тестов по математике у меня были лучшими в потоке (в 7-м классе я ответил на 99 вопросов из 100), оценки по чтению тоже были высокими. Тем не менее в средней школе меня заставляли заполнять прописи для детского сада и единственному в классе выдавали листы с широченными линейками. © hypnos1214
- В начальной школе учитель сказал, что у меня настолько ужасный почерк, что мне надо идти учиться на врача. © swanhunter
- В детстве я никак не мог научиться завязывать шнурки. Каждый взрослый, который пытался мне помочь, в конце концов сдавался, и я чувствовал себя реально тупым. Но потом мне показал, как это делается, мой дядя-левша. © peeweemax
- Меня постоянно ругали: «Почему бы тебе не быть более организованным, тогда ты наконец перестанешь все терять?» Оказалось, что у меня СДВГ и быть дезорганизованным и терять вещи — мое естественное состояние. © UUDDLRLRSelStar
- Мне сказали, что я жалок, потому что не знаю, как поменять масло в машине. Я рос без отца, и у меня никогда не было никого, кто мог бы меня этому научить. Я должен был сказать тому парню, что никто не знает, как что-то сделать, пока не сделает это в первый раз. © cashflow605
- У меня всегда было очень плохо с математикой. Как и большинство детей, которым пришлось пройти через это, я очень страдал. Только в университете я понял, что мне не нужно быть хорошим во всем. Мой профессор, который говорил на 13 языках, не мог сосчитать, сколько будет 5 + 4. И он все равно лучший в своей области. © mimieieieieie
- Несколько месяцев назад я проходил собеседование на хорошую работу. Когда я добрался до последнего этапа, работники отдела кадров начали задавать мне вопросы, которые не имели никакого отношения к моей профессии. Я не мог вымолвить ни слова и только открывал рот, как рыба. Они начали смеяться надо мной, и я просто ушел. © wissenshunger
- Когда я устраивался на работу, сотрудник HR что-то перепутал и отправил меня на собеседование совсем не на ту должность, на которую я подавал заявку. Я ничего о ней не знал и, конечно, сообщил об этом. Тем не менее мне пришлось целый день выслушивать вопросы, на которые у меня не было ответа. © skulltvhat
- Раньше я служил на флоте и постоянно предлагал нововведения, которые повысили бы эффективность работы. Из-за этого у меня часто возникали конфликты с руководством. Теперь я их внешний подрядчик, и они с радостью платят мне $ 200 в час за то же самое. © actuallychrisgillen
Бонус
- Я осуждал себя сам. Всю жизнь я пытался быть таким же умным, как отец и брат, которые имели феноменальные способности в математике и технике. IQ отца — 138, а брат всегда учился на отлично и получал награды за особые успехи в учебе. Мне ужасно тяжело давались точные науки, но я старался гораздо больше, чем любой другой ребенок. У меня ничего не выходило, я получал 3+ или 4— и чувствовал себя глупым. Тем не менее я получил диплом по технической специальности.
Только став старше, я понял, что мои способности в области искусства тоже чего-то стоят. Учителя рисования всегда были впечатлены моими успехами. Некоторые картины даже выставляли в городском аэропорту. И когда я сказал отцу, что понимаю, что не могу работать по специальности, он посоветовал попробовать себя в профессиональном искусстве. Мы немного посмеялись над стереотипом «голодного художника». И в тот момент мне показалось, что он оценивает мои художественные способности ничуть не ниже своего интеллекта. © HoneyCide
А вам случалось попадать в ситуации, когда вас судили не по вашим делам, а на основании стереотипов?
Фото на превью blubbertank / Reddit