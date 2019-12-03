20 примеров того, что бывает, когда людей судят не по заслугам, а на основании дурацких стереотипов

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Если вы будете судить рыбу по ее способности лазить по деревьям, она проживет всю жизнь, думая, что глупая». Время показало, что ученый был прав почти во всем. Тем не менее люди до сих пор часто формируют мнение друг о друге, исходя из внешности или красоты почерка. А пользователи Reddit не постеснялись поделиться такими случаями из своей жизни.