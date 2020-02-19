20+ примеров родительской хитрости, которые доказывают, что взрослым не всегда стоит верить на 100 %

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Быть родителем — нелегкий труд, и иногда в воспитательных целях мамам и папам приходится идти на хитрости или даже говорить детям неправду. Порой это получается сделать настолько талантливо, что обман раскрывается лишь спустя многие годы.

Повзрослевшие пользователи сети припомнили наиболее изощренные выдумки, которые им рассказывали в детстве, а нам в AdMe.ru осталось только завидовать человеческой фантазии.

Бабушка говорила, что если оставить книгу открытой, то вся память улетучится. Сейчас я далеко не суеверный человек, но при виде оставленной открытой книги всякий раз вздрагиваю. © ontozhka / Twitter

Моей дочке 3 года. И она постоянно норовит есть снег. Теперь мы на другой стороне и тоже придумали историю, что если она будет есть снег, то его не будет. В этом году выпал снег, погуляли, она, как обычно, пыталась его есть. На следующий день он растаял, мы ей напомнили, что она его ела и весь съела. Выпал снова, дочь пока держится, не ест. © AnaShaLSP / Pikabu

Мама говорила, что каждый раз, когда я вру, кусочек моего языка отваливается. Я поверил, потому что она положила на палец кусочек мяса так, чтобы я не видел, и «достала» его из моего рта. Я ревел несколько часов после этого. © pandatitties / Reddit

Когда мне было 3 года, мама сварила суп, и мне в тарелке попался красный перец. Я спросила ее, что это, она ответила: «Ягодка». Ну я его и слопала целиком. ЭТО ВООБЩЕ НЕ ЯГОДКА! © PrOzichka / Twitter

© PrOzichka / Twitter Однажды мы с женой и 2 детьми пошли в магазин. Младшему было 5, а старшему — 8. Младший сын все время требовал конфет, и я сказал, что если он не прекратит, то я вернусь в прошлое и заберу те конфеты, которые дал ему вчера. Это его напугало, но тут старший заявил, что я не смогу этого сделать. На какое-то время меня охватила паника, но потом я понял, как поступить. Я закрыл глаза, помолчал, а потом сказал:

— Ты помнишь тот шоколадный батончик, который съел вчера?

— Что? Я вчера не ел никакой батончик!

— Вот именно, сынок, вот именно! © William Wayne / Quora

— Ты помнишь тот шоколадный батончик, который съел вчера? — Что? Я вчера не ел никакой батончик! — Вот именно, сынок, вот именно! © William Wayne / Quora Когда собираешь грибы, надо соблюдать тишину, иначе они испугаются и спрячутся обратно в землю. Только ближе к 20 годам я понял, что это был способ заставить меня хоть немного помолчать. © MethodMZA / Reddit

Родители говорили, что если мы не будем чистить зубы перед сном, то ночью мышки заберутся к нам в рты, чтобы съесть остатки пищи. Именно поэтому, кстати, если не почистить зубы на ночь, утром изо рта плохо пахнет — мышки ходят туда в туалет. © canada_mike / Reddit

Папа часто отвлекал меня зимой на улице на что-то постороннее, а потом незаметно вешал мандаринку на голую ветку. Я сама первая замечала ее на дереве и удивлялась, что никто не сорвал до меня. Была уверена, что мандарины на вязе растут. © aquarelnyi_che / Twitter

Мой стоматолог спросил, знаю ли я, как кусаются маленькие крокодильчики. Он был поражен тем, что я вообще не представляю себе, каково это, хотя все остальные дети, по его словам, отлично это знают. Впрочем, он сказал, что есть простое решение: дело в том, что укол анестезии очень похож на укус маленького крокодила. Я практически умолял этого хитрого поганца сделать мне этот укол! © jellofiend84 / Reddit

Мне, чтобы я ел рыбу, говорили, что в ней фосфор и если ее съесть, ночью я буду светиться. И я долго не спал, в итоге вырубался, конечно, а с утра мама говорила, что ночью я светился. © grantm / Pikabu

Отец сказал, что парашюты появляются сами собой в рюкзаках, если их долго держать закрытыми. Стоит открыть рюкзак невовремя, и процесс прервется. Я ждал 4 месяца, охраняя свой рюкзак, и кричал на каждого, кто пробовал его открыть... То, что папе не стоило доверять по части парашютов, выяснилось, когда я попытался спрыгнуть с высоты со своим старым рюкзаком на игровой площадке. © iaiftw / Reddit

Меня больше всего разводила воспитательница в детском саду: когда я не хотел есть суп или кашу, она подходила, ложкой проводила посередине тарелки и говорила, что вот эту часть можешь есть, а вот ту не ешь. На ее счету сотни обманутых. © Dima-34 / drive2.ru

Мне родители в детстве говорили, что пенка от молока в какао — на самом деле шоколад. И я давился этой слизью — мерзко, да, но ведь шоколад же! © StusVasyl / Twitter

Моя мама убедила своих 6 детей, что можно покупать только те вещи, на которые есть скидочная акция. Я был уверен, что если что-то не участвует в распродаже, то оно вообще не продается. © jacksonjeep / Reddit

© jacksonjeep / Reddit Когда я была мелкой, не любила кефир. Однажды моя мама приносит мне чашку с какой-то жидкостью, говорит, это вкусный «Актимель», она просто его в чашку перелила, чтобы удобнее пить было. На самом деле это был кефир с сахаром. А я повелась! С тех пор не могу пить кефир без него... © wlannci / Twitter

В детстве, когда я не хотела есть, мама говорила, что на дне тарелки новый рисунок появился. Я верила и все съедала, но рисунок никогда не менялся, а я всегда верила лет до 5. © mylittlekoti / Twitter

Я часто бывала у бабушки на работе. Кто-то там мне однажды сказал, что море соленое, потому что в нем водится селедка. С селедкой я на тот момент сталкивалась только в соленом виде, поэтому это объяснение показалось мне более чем логичным, и верила я в него лет до 10–12. © Freya007 / Pikabu

Мама сказала, что, если я буду постоянно давить на клаксон в машине, в нем закончатся гудки и нам придется покупать новый, а мы не можем себе позволить такие расходы. Я верил в это до 17 лет, пока не начал учиться водить. © deleted / Reddit

Помните эти огромные сушилки для волос, под которыми сидели женщины в парикмахерских? Отец сказал нам, что если мы не будем вести себя тихо, пока он будет стричься, то нас засунут в эти штуки и уменьшат нам головы. Мы сидели как мыши. © two_bit_trevi / Reddit

Я категорически отказывалась пробовать сливочное масло, и, чтобы соблазнить меня это сделать, мне сказали, что оно по вкусу как мороженое. Я радостно засунула в рот целый кусок из масленки, оказалось, ВООБЩЕ НЕ ПОХОЖЕ. В итоге масло не ела до 12 лет. © Kotik_i_arbuz / Twitter

Как-то родители принесли из магазина целую курицу и еще 6 куриных ножек. Папа в течение месяца убеждал меня, что генетики наконец совершили прорыв и скрестили курицу с сороконожкой, так что получился цыпленок со множеством ног. Я до сих пор надеюсь, что это правда. © kiko22 / Reddit

© kiko22 / Reddit По дороге в детский сад мы проезжали мимо пожарной станции. Конечно, как и большинство детей, я мечтал стать пожарным, когда вырасту. Мне было очень интересно, что они едят на обед. Моя мама сказала, что возле пожарной части висит специальная табличка, на которой каждый день пишут меню. По удивительному совпадению мама всегда готовила на обед то же, что ели в этот день пожарные. Я чувствовал себя невероятно круто, пока не научился читать... © akki1904/ Reddit

Родители говорили, что если я буду есть шпинат, то стану таким же сильным, как моряк Попай. Однажды я решил попробовать свои силы и приподнять стол. У меня получилось! Стол поднялся почти на полметра. Правда, потому что родители поднимали его коленями... Прошло почти 20 лет, а я все еще люблю шпинат. © letsbooboo / Reddit

В детстве я как придурок часами бегал по двору с солонкой, пытаясь насыпать соли на хвост птице. Когда я попробовал посоветовать то же самое своему сыну, он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Суть была в том, что мама, пытаясь избавиться от моего навязчивого внимания, сказала, что таким способом можно поймать любую птицу. © TinglyThing / Reddit

Моя дочка все еще верит в «налог на картошку». Это значит, что она должна отдать мне 10 палочек картошки фри, если мы идем в ресторан. Мой сын платит налог на M&M’s — также 10 конфет. © RaChernobyl / Reddit

Самая впечатляющая ложь, в которой меня убедили мои родители, заключалась в том, что конфеты — это на самом деле маленькие игрушки и их нельзя есть, а то я могу задохнуться. В принципе, это было для моего же блага: у меня был слабый иммунитет, сладкое явно не пошло бы мне на пользу. Они сказали, что такая ситуация характерна только для нашей семьи. Когда я начала учиться в школе, меня угощали конфетами на днях рождения, но я приносила их домой, чтобы поиграть с ними.

Даже сейчас, спустя много лет, я не очень люблю сладкое. Иногда я покупаю шоколадное молоко или десерт, но практически не ем карамель и шоколад. Я планирую продолжить семейную традицию и рассказать своим детям, что конфеты — это несъедобные маленькие игрушки. По крайней мере, для нашей семьи. © Visalakshi Veerappan / Quora

Даже сейчас, спустя много лет, я не очень люблю сладкое. Иногда я покупаю шоколадное молоко или десерт, но практически не ем карамель и шоколад. Я планирую продолжить семейную традицию и рассказать своим детям, что конфеты — это несъедобные маленькие игрушки. По крайней мере, для нашей семьи. © Visalakshi Veerappan / Quora Я рано научился считать, и моя мама пользовалась этим, когда я не хотел есть. Она говорила: «Съешь еще 5 ложек супа, и все». Я, конечно, съедал, и тут наступало время для следующего хода: «А давай посчитаем, сколько ложек там осталось?» Перекладывать суп ложками в другую тарелку, например, я не догадывался. В итоге все оставались довольны: я — своими математическими способностями, а мама — пустой тарелкой. Все коварство этой схемы я осознал только лет в 10.

Мои родители наняли актера, изображавшего наркомана, и сказали, что это повзрослевший я из будущего. Так они хотели уберечь меня от запрещенных веществ. © shodan007 / Reddit

© shodan007 / Reddit Когда мне было около 8 лет, моя мама заказала суши на дом. Я спросил ее, что это за зеленая паста, и она ответила, что это ее любимое авокадо. Я съел целую чайную ложку. Худший опыт в моем детстве. После этого я не ел авокадо лет 10, потому что думал, что ненавижу его. Мама сказала, что на самом деле думала, что это авокадо, а не васаби. © purple_sweatshirt / Reddit

А в вашем детстве были случаи, когда старшие с серьезным видом говорили какие-нибудь странные вещи, которые оказывались выдумкой, или вас было не провести?