20+ примеров ремонта, которые выведут из себя быстрее вездесущего соседа с дрелью

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Популярные передачи вроде «Школы ремонта» убедили нас, что ремонт — дело не особо сложное. Но по факту всех без исключения ждут пыль, шум, муки выбора, бесконечные траты и титанические усилия. И даже отмерив 7 раз, каждый из нас рискует получить не всегда предсказуемый результат.

Мы AdMe.ru наткнулись в интернете на снимки пользователей, которые делают ремонт прямо сейчас и хотят поделиться своей болью. После увиденного мы, наверное, еще не скоро возьмем в руки валики, клей и краски. А в качестве бонуса ловите снимок из магазина товаров для дома, который ярко иллюстрирует, до чего людей доводит стройка.

1. «Кажется, я сломал лодыжку, просто глядя на это»

2. «С утра пораньше привезли заказанную краску. Водитель очень удивился тому, что я не принял эти банки»

3. «Я чувствую запах влажного ковра отсюда»

4. Какой вообще смысл вешать дверь шкафа, если самого шкафа нет?

5. «Хотел сэкономить и установить микроволновку самостоятельно. Но она выскользнула из рук, когда я снимал ее, и разбила стеклянную плиту»

6. «Закончили ремонт в ванной. Не заказали смеситель. Сделали временный из полипропилена, работает отлично»

7. Маленький гвоздь, который cмог победить 2 молотка

8. Дико бесит

9. Я: «Отремонтировали санузел, теперь наконец можно сходить в туалет спокойно». Жизнь:

10. Эти ступеньки только и ждут того, чтобы вывихнуть или сломать чью-нибудь лодыжку

11. Очень экономично: 1 радиатор на 2 помещения

12. «Мы ждали 3 месяца, пока установят ворота»

13. «Моя металлическая крыша класса „Ураган“ не выдержала даже обычного ветра»

14. В школе сделали ремонт. Новую зону отдыха на улице отделили высоким тротуаром. Угадайте, что случилось, когда 2 дня назад пошел дождь

15. Сразу можно сказать, кто не помыл руки после туалета, ведь он вышел бы оттуда мокрым

16. Самый маленький поручень, какой вы когда-либо видели

Дело не в размере, а в том, как его использовать... © DrFaz / Reddit

В этом случае я бы натыкался на него бедром 3 раза в день. © deliciousprisms / Reddit

17. «Когда я собирался сюда переезжать, мне сказали, что в ванной будет розетка...»

18. «Родители моего приятеля сделали ремонт. Он больше не хочет возвращаться домой»

19. «Представляю вам свой туалет с дырой в ​​стене»

20. «У меня дома есть 3/4 электрической розетки»

21. «А у меня 1/3 розетки. Я победил!»

Бонус: «Никогда не видел ничего подобного. Дикари»