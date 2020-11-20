20+ примеров ремонта, которые выведут из себя быстрее вездесущего соседа с дрелью
Популярные передачи вроде «Школы ремонта» убедили нас, что ремонт — дело не особо сложное. Но по факту всех без исключения ждут пыль, шум, муки выбора, бесконечные траты и титанические усилия. И даже отмерив 7 раз, каждый из нас рискует получить не всегда предсказуемый результат.
Мы AdMe.ru наткнулись в интернете на снимки пользователей, которые делают ремонт прямо сейчас и хотят поделиться своей болью. После увиденного мы, наверное, еще не скоро возьмем в руки валики, клей и краски. А в качестве бонуса ловите снимок из магазина товаров для дома, который ярко иллюстрирует, до чего людей доводит стройка.
1. «Кажется, я сломал лодыжку, просто глядя на это»
2. «С утра пораньше привезли заказанную краску. Водитель очень удивился тому, что я не принял эти банки»
3. «Я чувствую запах влажного ковра отсюда»
4. Какой вообще смысл вешать дверь шкафа, если самого шкафа нет?
5. «Хотел сэкономить и установить микроволновку самостоятельно. Но она выскользнула из рук, когда я снимал ее, и разбила стеклянную плиту»
6. «Закончили ремонт в ванной. Не заказали смеситель. Сделали временный из полипропилена, работает отлично»
7. Маленький гвоздь, который cмог победить 2 молотка
8. Дико бесит
9. Я: «Отремонтировали санузел, теперь наконец можно сходить в туалет спокойно». Жизнь:
10. Эти ступеньки только и ждут того, чтобы вывихнуть или сломать чью-нибудь лодыжку
11. Очень экономично: 1 радиатор на 2 помещения
12. «Мы ждали 3 месяца, пока установят ворота»
13. «Моя металлическая крыша класса „Ураган“ не выдержала даже обычного ветра»
14. В школе сделали ремонт. Новую зону отдыха на улице отделили высоким тротуаром. Угадайте, что случилось, когда 2 дня назад пошел дождь
15. Сразу можно сказать, кто не помыл руки после туалета, ведь он вышел бы оттуда мокрым
16. Самый маленький поручень, какой вы когда-либо видели
- Дело не в размере, а в том, как его использовать... © DrFaz / Reddit
- В этом случае я бы натыкался на него бедром 3 раза в день. © deliciousprisms / Reddit
17. «Когда я собирался сюда переезжать, мне сказали, что в ванной будет розетка...»
18. «Родители моего приятеля сделали ремонт. Он больше не хочет возвращаться домой»
19. «Представляю вам свой туалет с дырой в стене»
20. «У меня дома есть 3/4 электрической розетки»
21. «А у меня 1/3 розетки. Я победил!»
Бонус: «Никогда не видел ничего подобного. Дикари»
Когда вы в последний раз делали ремонт? Все ли шло по плану?
Фото на превью xTwitchMain / reddit