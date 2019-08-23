20 примеров маркетинга, после которого еще долго будешь приходить в себя

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Реклама уже давно превратилась в нечто большее, чем просто продвижение товаров. Тут есть место и драме, и комедии, и просто крутому креативу. Недаром шоу «Ночь пожирателей рекламы» становится мегапопулярным, иногда даже обходя кассовые фильмы.

Мы в AdMe.ru знаем толк в объявлениях, а мировые бренды не устают нас радовать новыми шедеврами в этой сфере.

Бутылочки Playtex: «Для трудных маленьких людей»

«Шины Goodyear и дороги созданы друг для друга»

Эпилятор Braun делает ноги идеально гладкими

Действительно мини-чупа-чупс, раз он подходит даже для Барби

Hawaiian Tropic: «Наслаждайся солнцем»

Реклама BMW 7: «Не поделили»

«Кто будет ставить BMW на парковку».

Зебра в Индии как реклама туризма Южной Африки

Сеть кофеен Einstein Bros. выпустила шампунь и кондиционер для волос с ароматом сыра и бекона

«Бриллианты не такая уж и редкость!» Журнал «Научный мир»: «Мы можем объяснить»

Бодипозитивные манекены Nike

Когда маркетолог — француз

«Все натуральное» от Heinz

«А ведь это еще не все, что за целый день мы пробуем на вкус...»

Axe не изменяет себе

Lego: «Творчество все прощает»

Креативная реклама книжного магазина Colsubsidio Book Exchang: «Кому-то точно нужно то, что есть у вас»

Шикарная реклама фитнес-центра Cintia Gym Club Gym

Вино Pomar предлагает идеальные закуски для каждого сорта

Джинсы Levi’s подойдут для любого случая

Косметику Lavera не тестируют на животных: «Вдохновение — единственное, для чего мы их используем»

Как вы думаете, скоро уже реклама станет отдельным видом искусства?