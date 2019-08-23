20 примеров маркетинга, после которого еще долго будешь приходить в себя
Реклама уже давно превратилась в нечто большее, чем просто продвижение товаров. Тут есть место и драме, и комедии, и просто крутому креативу. Недаром шоу «Ночь пожирателей рекламы» становится мегапопулярным, иногда даже обходя кассовые фильмы.
Мы в AdMe.ru знаем толк в объявлениях, а мировые бренды не устают нас радовать новыми шедеврами в этой сфере.
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Как вы думаете, скоро уже реклама станет отдельным видом искусства?
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