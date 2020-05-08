20 примеров поведения, которое раздражает людей больше, чем скрип пенопласта по стеклу
Сколько людей, столько и мнений. А еще сколько людей, столько и моделей поведения, из которых какие-то нам не только не нравятся, но и подчас сильно раздражают. Особенно задевает то, как люди ведут себя в общественных местах.
Мы в AdMe.ru уверены, что нужно следить за своим поведением и вести себя культурно всегда, независимо от того, есть рядом с вами люди или нет. Оказывается, чтобы вызвать у окружающих праведный гнев, требуется не так много.
- Здравствуйте, меня зовут Ульяна. Иногда я хожу с распущенными волосами. Когда я еду в автобусе, я прячу распущенные волосы под пальто / кофту, чтобы они не попали в лицо окружающим. Почему так не делают другие девчонки в автобусе, я не знаю. © ash_ulyana / Twitter
- Как-то пошел в кино. Я сам никогда не ем в зале и обычно хожу с утра, когда мало людей. Попал на вечерний сеанс с кучей народа: все едят, но это норма. Самый кошмар был, когда рядом одна дама достала банку готовых пельменей из дома и начала есть. Пахло на весь зал. И я уж подумал, что это был самый эпик, но нет! Сегодня на сеанс одна гламурная фифа протащила в куртке собаку, и та начала лаять, испугавшись звука. Ее вывели, хотя она и возмущалась. © «Подслушано» / Ideer
- Я увидел на общественной парковке парня, который вытряхнул содержимое автомобильной пепельницы на тротуар, а затем просто уехал, оставив свои окурки и пепел, чтобы кто-нибудь другой их убрал. © Back2Bach / Reddit
- Несомненно, есть вещи, люди и поведение, которые раздражают. Но что меня действительно бесит, так это когда твой друг или подруга предлагают тебе встретиться и пообщаться, а затем на протяжении всей встречи пытаются одновременно разговаривать с тобой и переписываться в телефоне еще с кем-то. © Oksana Hurban / AdMe.ru
- Есть люди, которые свистят, чтобы привлечь внимание, — как будто это вовсе не человек, а собака. Мне все равно, на каком вы от меня расстоянии, но для того, чтобы позвать меня, придется назвать мое имя. © Slappynipples / Reddit
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Мне не сложно подсказать дорогу или маршрут транспорта в критической обстановке, но когда рядом еще куча людей, а в ответ на мой игнор ко мне наклоняются ближе и щелкают пальцами у меня перед глазами, хочется только плюнуть в лицо, развернуться и уйти. © feedherhabits / Twitter
- Раздражает, когда люди причесываются в общественных местах. Просто достают расческу посреди улицы или на рабочем месте и начинают чесать голову. Это нарушение всех норм этикета, это негигиенично, но всем по фигу. Как-то я сделала замечание девушке в кафе, а она мне говорит: «Ну я же не раздеваюсь тут».
- Ненавижу, когда люди копаются у себя в глазу в общественных местах. Обычно это девушки. Причем так элегантно, наманикюренным ноготком залезет в «слезник», потом еще рассматривает, что там она достала. На руках грязь, инфекции — и все это она тащит в глаз. © «Подслушано» / Ideer
- Когда у тебя выдергивают из уха наушник, чтобы что-то спросить. Я не могу сосчитать, сколько раз со мной такое проделывали в автобусе. Люди думают, что это самая забавная вещь в мире, но между тем в этом году мне пришлось уже сменить 2 комплекта наушников. © LUMPISS / Reddit
- За час прогулки по городу 2 раза видела мужиков, которые ходили в туалет в общественных местах. Первый — в детском парке, просто отвернувшись от толпы, а второй — во дворе. Вопрос: почему моя собака понимает, что в туалет нужно ходить в специально отведенных для этого местах, а они нет? © bulochkairisa / Twitter
- Я в принципе поражаюсь людям, которые считают допустимым и правильным подходить и критиковать цвет волос или вообще что-либо. Почему я или кто-то другой не подходит к тебе посреди улицы и не начинает говорить: «У тебя такая некрасивая одежда, почему ты ее вообще купил? Сними, мне не нравится». © asya_aoki / Twitter
- Раздражает, когда слушают музыку через колонки. Неужели так трудно понять, что окружающим твоя музыка может не нравиться или в этот момент им надо / хочется тишины? © mr_zanudo / Twitter
- Удивляет, как люди могут стричь ногти в общественных местах. Вы не представляете, как часто я вижу таких людей в электричке, когда еду на работу. А один парень с моей работы постоянно стриг их за рабочим столом, пока я не попросил его больше не делать так. © ninjanut / Reddit
- Вы можете ехать в переполненном автобусе, но только кто-то один из всей толпы способен испортить настроение. Он либо громко разговаривает по телефону, либо от него плохо пахнет, либо он играет в телефон без наушников или смотрит фильмы. © Daniel Michaels / Quora
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Меня раздражают те, кто считает, что нужно ответить на звонок, вне зависимости от того, что происходит вокруг. У меня мама такая: позовет посидеть вместе в кафе, например, и только сядем — у нее звонок. Вместо того чтобы сбросить, она обязательно возьмет трубку и будет полчаса объяснять приятельнице, что она не может сейчас говорить, так как хочет в кафе провести время с дочкой. И так всегда: во время семейного ужина, просмотра фильма, похода по магазинам. Даже рекламные звонки не сбрасывает, а начинает разговаривать. На мои замечания, что не всегда нужно сразу же отвечать, возражает: «А вдруг что-то случилось и нужна помощь?!» А на вопрос, почему тогда, когда она поняла, что ничего не случилось и помощь не нужна, нельзя повесить трубку, она отвечает, что «это невежливо». Ага, а пригласить дочь пообедать и вместо общения с ней болтать по телефону — это, видимо, вежливо... © Anna Repp / AdMe.ru
- По поводу людей, которые перегораживают проход. Недавно мы с подругой ждали очереди у банкомата. Перед нами 2 девушки сняли деньги — и давай прямо перед банкоматом укладывать их в чемодан, не отойдя ни на шаг. Мы их долго ждали. Когда они наконец ушли, их настигла мгновенная карма: моя подруга пытается вставить карту, а та не вставляется. Короче говоря, забыли эти девушки карту в банкомате. Ну я честно пробежала вокруг — думала, может, недалеко ушли, хотела сказать им, но их уже не было. Банкомат карту забрал. © Zhu / AdMe.ru
А что в поведении людей на публике смущает вас так, что иногда нет сил молчать?