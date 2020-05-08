20 примеров поведения, которое раздражает людей больше, чем скрип пенопласта по стеклу

Меня раздражают те, кто считает, что нужно ответить на звонок, вне зависимости от того, что происходит вокруг. У меня мама такая: позовет посидеть вместе в кафе, например, и только сядем — у нее звонок. Вместо того чтобы сбросить, она обязательно возьмет трубку и будет полчаса объяснять приятельнице, что она не может сейчас говорить, так как хочет в кафе провести время с дочкой. И так всегда: во время семейного ужина, просмотра фильма, похода по магазинам. Даже рекламные звонки не сбрасывает, а начинает разговаривать. На мои замечания, что не всегда нужно сразу же отвечать, возражает: «А вдруг что-то случилось и нужна помощь?!» А на вопрос, почему тогда, когда она поняла, что ничего не случилось и помощь не нужна, нельзя повесить трубку, она отвечает, что «это невежливо». Ага, а пригласить дочь пообедать и вместо общения с ней болтать по телефону — это, видимо, вежливо... © Anna Repp / AdMe.ru