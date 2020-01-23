20 примеров подачи блюд, глядя на которые хочется сказать только одно: «Дайте мне обычную тарелку!»
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Сейчас мало кого можно удивить необычными рецептами, а вот подачей блюд — за милую душу. Согласны, порой получается действительно что-то крутое, но зачастую рестораторы перебарщивают в стремлении вызвать у клиентов восторг. Вот мы и получаем в итоге вместо тарелок рога, стулья и даже утюг!
AdMe.ru редко сталкивался с гитарами вместо тарелок, но если вам попадалось нечто такое, скиньте в комментарии.
«Самый дорогой ресторан, в котором я когда-либо бывал. Шеф-повар сделал закуску буквально в наших руках»
Веганские бургеры и начос подаются на электрогитаре
Этот хлеб в качестве гостя или еды?
А если начнется дождь, они прикроются тарелками
Сироп уже стекает по его руке
Пенопласт — наше все
Таковое дерево
Рыбы — это друзья, а не еда
Спагетти болоньезе в рожке заказывали?
Рога вместо тарелки. Хорошо, что не копыта
— А дайте-ка мне утюг креветок... — Легко!
«Я ненавижу душить чью-то креативность, но это мне очень не нравится»
Пф-ф, у нас на каждом обеденном перерыве такая подача
«Видел это в Instagram друга. Ужас»
«Вот мой коктейль. С утками. В ванной»
Red Bull не только окрыляет, но и кормит
Когда коктейль может сделать ноги
У меня зазвонил телефон. — Кто говорит? — Морковь...
Как так можно-то!
Подача из каменного века
Фото на превью Zero_Boss / reddit