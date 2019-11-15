20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

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Когда видишь, что люди не просто зарабатывают деньги на тебе, а думают, как сделать твою жизнь удобнее, чувствуешь себя важным и ценным. Прорези в спинке стула, чтобы не падала сумка, или крошечная шоколадка к такой же крошечной чашечке эспрессо — так просто, но так радует.

AdMe.ru восхищен теми, кто продумывает свой сервис до мелочей, и вот вам новая подборка фотографий от мастеров безупречного обслуживания.

1. Табличка с внутренней стороны двери в мужском туалете напоминает о том, что нужно застегнуть ширинку

2. В библиотеке в Филадельфии можно взять напрокат форму для выпечки

3. На спинках стульев в кафе есть прорези для того, чтобы повесить сумку

4. Ресторан ведет прямую видеотрансляцию с собственной кухни

5. «Этот банкомат позволил мне выбрать купюры, которыми я хочу получить наличные»

6. Если вы сидите за столиком на террасе, кафе предлагает солнцезащитный крем, а вечером — спрей от насекомых

7. «Заказал крошечную чашечку эспрессо и получил к ней такую же крошечную плитку шоколада»

8. Сертификат на $ 10, который бар выдает водителям, оставившим свою машину на парковке на ночь

«Ты потрясающий! Ты оставил здесь на ночь свою машину, и это означает, что ты поступил умно, выбрав безопасность. Выносим вердикт: „Звезда бара“. Нам нравится твой ход мыслей. Ты можешь воспользоваться этим сертификатом на $ 10 во время своего следующего визита».

9. В этом кафе у салфеток 2 стороны, чтобы дать официанту знать, нуждаетесь вы в его помощи или нет

На голубом фоне: «Положите этой стороной вверх, если вы в данный момент всем довольны». На красном фоне: «Положите этой стороной вверх, если вам нужна помощь нашего замечательного персонала».

10. В японских поездах санузлы оборудованы специальными сиденьями для маленьких детей, чтобы родители могли спокойно сходить в туалет

11. «В моем номере в отеле — будильник с тремя дисплеями, чтобы время было видно из любого положения лежа на кровати»

12. В пражском ресторане напитки к столику доставляет миниатюрный поезд

13. В туалете ресторана 2 вида мыла: без запаха, чтобы вымыть руки перед едой, и с запахом, чтобы воспользоваться им после еды

«Без запаха, перед едой. С запахом, после еды».

14. Меню в итальянском ресторане наглядно показывает, какой будет заказанная вами пицца

15. Из коробки для хлопьев можно сделать «очки настоящей реальности», чтобы поиграть или просто взглянуть на окружающие предметы по-новому

16. В Швеции возле светофоров есть поручень с подставкой для ног велосипедистов, ожидающих зеленого сигнала

17. В берлинском музее есть объемные копии картин для слепых людей

18. Свет меняется с зеленого на красный, если туалетная кабинка занята

19. Сигнал на светофоре показывает, сколько осталось ждать

20. Родителям, чьи дети хорошо себя вели, ресторан дает скидку

«Дети, которые хорошо себя вели».

Бонус

Парень по имени Джо написал Илону Маску, что звуки в режиме автопилота Tesla слишком громкие и будят его ребенка. Специалисты Tesla прислушались к нему и создали настройку, которая понижает громкость оповещений. Они назвали ее «Режим Джо».

А вам встречались примеры настоящей заботы о клиентах?