20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

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Когда видишь, что люди не просто зарабатывают деньги на тебе, а думают, как сделать твою жизнь удобнее, чувствуешь себя важным и ценным. Прорези в спинке стула, чтобы не падала сумка, или крошечная шоколадка к такой же крошечной чашечке эспрессо — так просто, но так радует.

AdMe.ru восхищен теми, кто продумывает свой сервис до мелочей, и вот вам новая подборка фотографий от мастеров безупречного обслуживания.

1. Табличка с внутренней стороны двери в мужском туалете напоминает о том, что нужно застегнуть ширинку

© zubaba / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

2. В библиотеке в Филадельфии можно взять напрокат форму для выпечки

© TravelingAnna / Twitter  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

3. На спинках стульев в кафе есть прорези для того, чтобы повесить сумку

© sarcasdick1 / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

4. Ресторан ведет прямую видеотрансляцию с собственной кухни

© tablelamb / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

5. «Этот банкомат позволил мне выбрать купюры, которыми я хочу получить наличные»

© BewareOfColbert / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

6. Если вы сидите за столиком на террасе, кафе предлагает солнцезащитный крем, а вечером — спрей от насекомых

© drakenkorin13 / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

7. «Заказал крошечную чашечку эспрессо и получил к ней такую же крошечную плитку шоколада»

© Hiskender / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

8. Сертификат на $ 10, который бар выдает водителям, оставившим свою машину на парковке на ночь

© Hats_4_cats ​/ Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

«Ты потрясающий! Ты оставил здесь на ночь свою машину, и это означает, что ты поступил умно, выбрав безопасность. Выносим вердикт: „Звезда бара“. Нам нравится твой ход мыслей. Ты можешь воспользоваться этим сертификатом на $ 10 во время своего следующего визита».

9. В этом кафе у салфеток 2 стороны, чтобы дать официанту знать, нуждаетесь вы в его помощи или нет

© sparrowhawk64 / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

На голубом фоне: «Положите этой стороной вверх, если вы в данный момент всем довольны». На красном фоне: «Положите этой стороной вверх, если вам нужна помощь нашего замечательного персонала».

10. В японских поездах санузлы оборудованы специальными сиденьями для маленьких детей, чтобы родители могли спокойно сходить в туалет

© really_really_good / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

11. «В моем номере в отеле — будильник с тремя дисплеями, чтобы время было видно из любого положения лежа на кровати»

© thinksInDownvotes / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

12. В пражском ресторане напитки к столику доставляет миниатюрный поезд

13. В туалете ресторана 2 вида мыла: без запаха, чтобы вымыть руки перед едой, и с запахом, чтобы воспользоваться им после еды

© shitiseeincollege / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

«Без запаха, перед едой. С запахом, после еды».

14. Меню в итальянском ресторане наглядно показывает, какой будет заказанная вами пицца

© polynilium / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

15. Из коробки для хлопьев можно сделать «очки настоящей реальности», чтобы поиграть или просто взглянуть на окружающие предметы по-новому

© amybris / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

16. В Швеции возле светофоров есть поручень с подставкой для ног велосипедистов, ожидающих зеленого сигнала

© medmik / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

17. В берлинском музее есть объемные копии картин для слепых людей

© ppmtn / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

18. Свет меняется с зеленого на красный, если туалетная кабинка занята

© CliffbytheSea / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

19. Сигнал на светофоре показывает, сколько осталось ждать

© LucasBoevink03 / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

20. Родителям, чьи дети хорошо себя вели, ресторан дает скидку

© gabymaybe / Reddit  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

«Дети, которые хорошо себя вели».

Бонус

  • Парень по имени Джо написал Илону Маску, что звуки в режиме автопилота Tesla слишком громкие и будят его ребенка. Специалисты Tesla прислушались к нему и создали настройку, которая понижает громкость оповещений. Они назвали ее «Режим Джо».

© Quinn Nelson / Twitter  

20 примеров обслуживания, когда о клиентах позаботились как о родных

А вам встречались примеры настоящей заботы о клиентах?

Фото на превью zubaba / Reddit

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9
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