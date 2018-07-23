20+ примеров настоящей дружбы, совсем не похожей на ту, о которой пишут в книгах
Словари определяют дружеские отношения как бескорыстные, основанные на любви, искренности и доверии. И пока научный мир ведет оживленные споры о том, возможны ли такие отношения между мужчиной и женщиной, герои сегодняшней подборки личным примером доказывают: для настоящих друзей само слово «преграда» просто пустой звук.
Мы в AdMe.ru верим, что горячую привязанность этих ребят не пошатнет ни языковой барьер, ни принадлежность к разным видам, ни даже зомби-апокалипсис.
Когда твой лучший друг — кирпич
Ох уж этот Леонид
«Я и моя лучшая подруга 50 лет спустя»
50 лет спустя, на том же месте
«— У тебя есть лучший друг? — Да. — Покажи ваше фото»
«Когда твой друг такой же чудак, как ты»
«Мой друг выглядит как парень с бутылки пива»
«Два моих друга — двойники. Они живут на расстоянии 700 миль друг от друга и никогда не встречались»
С годами дружба неизбежно превращается во что-то подобное...
...да, точно во что-то подобное!
А хотелось бы вот так
Он пообещал своему другу £ 30 за возможность разбить 6 яиц о его голову
Для дружбы нет преград
«Мой друг расстроился, что я покинул службу. И сделал себе нового лучшего друга»
Совпадение?
«Однажды рядом со мной сел какой-то азиатский парень и начал есть свой рис... а потом мы стали друзьями».
«Однажды какой-то белый парень глазел на то, как я ем свой рис... а потом мы стали друзьями».
«Я сделала вот такие „браслетики дружбы“ для себя и своего котика»
Этому псу можно дать звание «Лучший друг из всех возможных». Он протащил разбрызгиватель через дверцу для собак, чтобы принести в дом немного свежести
«Когда друзья встречают тебя в аэропорту»
Бонус: просто счастливый маленький хомяк, который спит с щеночками
Узнали себя на некоторых кадрах? Поделитесь с нами своими историями об отношениях с друзьями.
Фото на превью dream.workss / vk