20+ примеров настоящей дружбы, совсем не похожей на ту, о которой пишут в книгах

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Словари определяют дружеские отношения как бескорыстные, основанные на любви, искренности и доверии. И пока научный мир ведет оживленные споры о том, возможны ли такие отношения между мужчиной и женщиной, герои сегодняшней подборки личным примером доказывают: для настоящих друзей само слово «преграда» просто пустой звук.

Мы в AdMe.ru верим, что горячую привязанность этих ребят не пошатнет ни языковой барьер, ни принадлежность к разным видам, ни даже зомби-апокалипсис.

Когда твой лучший друг — кирпич

Ох уж этот Леонид

«Я и моя лучшая подруга 50 лет спустя»

50 лет спустя, на том же месте

«— У тебя есть лучший друг? — Да. — Покажи ваше фото»

«Когда твой друг такой же чудак, как ты»

«Мой друг выглядит как парень с бутылки пива»

«Два моих друга — двойники. Они живут на расстоянии 700 миль друг от друга и никогда не встречались»

С годами дружба неизбежно превращается во что-то подобное...

...да, точно во что-то подобное!

А хотелось бы вот так

Он пообещал своему другу £ 30 за возможность разбить 6 яиц о его голову

Для дружбы нет преград

«Мой друг расстроился, что я покинул службу. И сделал себе нового лучшего друга»

Совпадение?

«Однажды рядом со мной сел какой-то азиатский парень и начал есть свой рис... а потом мы стали друзьями». «Однажды какой-то белый парень глазел на то, как я ем свой рис... а потом мы стали друзьями».

«Я сделала вот такие „браслетики дружбы“ для себя и своего котика»

Этому псу можно дать звание «Лучший друг из всех возможных». Он протащил разбрызгиватель через дверцу для собак, чтобы принести в дом немного свежести

«Когда друзья встречают тебя в аэропорту»

Бонус: просто счастливый маленький хомяк, который спит с щеночками

Узнали себя на некоторых кадрах? Поделитесь с нами своими историями об отношениях с друзьями.