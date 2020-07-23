20+ примеров народного креатива на грани вандализма и искусства
Вандализм — сознательные действия человека, в ходе которых он повреждает или разрушает чужую собственность. Но некоторые поступки людей, в которых творческая жилка сочетается с духом бунтарства, назвать хулиганскими язык не поворачивается. Ведь «испорченные» ими вещи заставляют улыбаться всех вокруг. Как, например, дорожный знак «кирпич» во Флоренции или яркий мусорный контейнер с безумными глазами.
Мы в AdMe.ru в целом не одобряем подобные деяния и все же не можем не согласиться с тем, что одна остроумно добавленная деталь способна целиком поменять восприятие любого предмета, будь то крючок в раздевалке или крышка канализационного люка.
1. «Увидел это в туалете в моем университете»
2. Сложно назвать это вандализмом. Скорее уличное искусство
3. Уличный стрит-арт в Швеции (с отсылкой к первому фильму про Индиану Джонса, где главный герой похищает золотого идола из древнего храма)
4. Дорожные знаки «кирпич» во Флоренции, Италия
5. Вот еще парочка знаков в других городах мира
6. Вылитый Сид из «Ледникового периода»
7. Крючок на стене раздевалки в колледже
8. Граффити с отсылкой к фильму «Матрица». На самом деле это вентиляционные отверстия в стене одного из зданий в Загребе
9. На крышке канализационного люка кто-то нарисовал игру Pac-Man
10. Мусорный контейнер стал похож на веселого мультяшного персонажа
11. Интересно, что говорили люди, когда безуспешно пытались активировать эти диспенсеры для туалетной бумаги
«Голосовое управление».
12. Кто-то поставил эти манекены в магазине IKEA в позе dab
13. Те, у кого хоть раз не открывался какой-либо сайт, поймут шутку
14. А вот еще несколько разрисованных дорожных знаков. Это «Скользкая дорога»
15. А на этом знаке «Осторожно, камнепад» камни кто-то превратил в овечек
16. Кто-то по-особенному заклеил руку на этом сигнале светофора
17. Кажется, впереди ведьмин переход
18. «Увидел это на местной заправке»
19. Мардж Симпсон со своей знаменитой шевелюрой
20. Где-то в Австралии знак «Искусственная неровность» превратили в человечка
21. Эта маленькая такса на скейтборде нарисована на стене торгового центра
Как вы относитесь к такому виду народного творчества?
Фото на превью Shiroe42 / reddit, zirconthecrystal / reddit, cello-mike / reddit