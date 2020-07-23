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20+ примеров народного креатива на грани вандализма и искусства

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Вандализм — сознательные действия человека, в ходе которых он повреждает или разрушает чужую собственность. Но некоторые поступки людей, в которых творческая жилка сочетается с духом бунтарства, назвать хулиганскими язык не поворачивается. Ведь «испорченные» ими вещи заставляют улыбаться всех вокруг. Как, например, дорожный знак «кирпич» во Флоренции или яркий мусорный контейнер с безумными глазами.

Мы в AdMe.ru в целом не одобряем подобные деяния и все же не можем не согласиться с тем, что одна остроумно добавленная деталь способна целиком поменять восприятие любого предмета, будь то крючок в раздевалке или крышка канализационного люка.

1. «Увидел это в туалете в моем университете»

© JP_Zenith / reddit

2. Сложно назвать это вандализмом. Скорее уличное искусство

© Unlucky_Alpaca / reddit

3. Уличный стрит-арт в Швеции (с отсылкой к первому фильму про Индиану Джонса, где главный герой похищает золотого идола из древнего храма)

© dittidot / reddit

4. Дорожные знаки «кирпич» во Флоренции, Италия

© GETiS_ / reddit

5. Вот еще парочка знаков в других городах мира

© s73am / reddit, © potatohead657 / reddit

6. Вылитый Сид из «Ледникового периода»

© Shiroe42 / reddit

7. Крючок на стене раздевалки в колледже

© zirconthecrystal / reddit

8. Граффити с отсылкой к фильму «Матрица». На самом деле это вентиляционные отверстия в стене одного из зданий в Загребе

© qrumb / imgur

9. На крышке канализационного люка кто-то нарисовал игру Pac-Man

© onlythestrangestdog / reddit

10. Мусорный контейнер стал похож на веселого мультяшного персонажа

© romulan267 / reddit

11. Интересно, что говорили люди, когда безуспешно пытались активировать эти диспенсеры для туалетной бумаги

© Yorba_ / reddit, © SimonTheCommunist / reddit

«Голосовое управление».

12. Кто-то поставил эти манекены в магазине IKEA в позе dab

© ArgentumAura / reddit

13. Те, у кого хоть раз не открывался какой-либо сайт, поймут шутку

© Luxim / reddit, © Mental_Growth / reddit

14. А вот еще несколько разрисованных дорожных знаков. Это «Скользкая дорога»

© cello-mike / reddit

15. А на этом знаке «Осторожно, камнепад» камни кто-то превратил в овечек

© Jumpezer / reddit

16. Кто-то по-особенному заклеил руку на этом сигнале светофора

© KaiiTK / reddit

17. Кажется, впереди ведьмин переход

© DisNotSparta / reddit

18. «Увидел это на местной заправке»

© epicagent / reddit

19. Мардж Симпсон со своей знаменитой шевелюрой

© Rockcims / reddit

20. Где-то в Австралии знак «Искусственная неровность» превратили в человечка

© DeadNebula4 / reddit

21. Эта маленькая такса на скейтборде нарисована на стене торгового центра

© Solid_V / reddit

Как вы относитесь к такому виду народного творчества?

Фото на превью Shiroe42 / reddit, zirconthecrystal / reddit, cello-mike / reddit
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