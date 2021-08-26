20+ примеров двойных стандартов, которые всем надоели пуще горькой редьки
Казалось бы, правда существует только одна. Но некоторое люди научились мастерски подменять понятия и поворачивать любую ситуацию в удобную для себя сторону. Например, словами «он же ребенок» нельзя оправдать присутствие мальчика в женской раздевалке, а звание «настоящий мужчина» вовсе не обязывает человека уметь все на свете.
Мы в AdMe.ru начитались историй от пользователей сети, которых бомбит от того, как люди умело обходят правила, подстраивая мораль под свои стандарты.
- Прихожу на замер кухни. Заказчица — женщина бальзаковского возраста в ночнушке. Моя форма одежды — шорты и футболка. Заказчица:
— Вам не стыдно так к клиентам приходить?
— В смысле? Температура за 30, вы же на себе ощущаете, что жарко.
— Я дома, в чем хочу, в том и хожу! Вы мне указывать будете, в чем ходить в такую жару?
— Вы хотели мебель заказать? Давайте вернемся к этому.
— Я ждала другого, мне от вас ничего не надо! © EvgenMaken / Pikabu
- Я худая: при росте 170 см вешу 47 кг. На вид просто стройная. Но каждый, каждый прямо обязан упомянуть худобу. Некоторые даже с наездом говорят: «Ты че худая такая?» А я виновата, что ли? Ну телосложение такое, что я сделаю? Почему толстым не говорят: «Ты че толстая такая?» Их, видите ли, задевает это. А худых типа не задевает, у нас нет чувств? Дискриминация. © Палата № 6 / Vk
- Про худобу. Моя дочка всегда была худенькой, и даже в 30 ее принимают за подростка. Но на аппетит никогда не жаловалась. Вот стоит как-то в кафешке в очереди на кассу с полным подносом еды, а за ней двое мужчин. И, не боясь быть услышанными, бойко обсуждают ее, мол, худая такая, а еды набрала на двоих, куда это все в нее влезет. Дочка развернулась к ним и гордо сказала: «А у меня глисты!» © Gina Moldovan / Facebook
- Вот что однажды мне сказала мама: «Твоя сестра может делать все, что захочет, например продолжить обучение в художественной школе. А ты должен зарабатывать деньги». Когда я заикнулся, что хочу заниматься баскетболом или фитнесом, она сказала, что на это денег нет. Этот двойной стандарт несправедлив по отношению к обоим полам. Мне запрещали следовать своим увлечениям, и никто не верил в то, что моя сестра добьется финансового успеха или построит карьеру. © Jeff Allen Wang / Quora
- Меня однажды не пустили в рок-бар, потому что я был в килте. За 2 недели до этого я был с ирокезом, на входе стояли просто супербизоны и пропустили. А девчуля в кашемировом пальтишке сказала: «Вы не проходите дресс-код, мужчинам в юбках нельзя». © Maersa / Pikabu
- Когда поженились с мужем, попросились жить к его родителям. Сдачу нашего дома задерживали, и мы хотели накопить денег на ремонт, а не тратить на съем. Нам отказали, сказав, что взрослые люди должны сами решать свои жилищные и финансовые проблемы и не рассчитывать на родственников. Сейчас у них в доме случился пожар, для жизни требуется ремонт. И без тени сомнения свекры оказались у нас на пороге. Весьма удивились, когда я вернула им их же фразу. А я очень удивилась этой политике двойных стандартов. © Подслушано / VK
- Сестра замужем, я нет, у обеих по 2 сыновей. Когда сестра покупает своим мальчишкам новые вещи, моя бабушка умиляется: «Ах, какая молодец, детки как куколки!» А когда то же самое делаю я, сплошные упреки: «Ты на что деньги тратишь? Есть же ношеные вещи от кузенов!» И это при том, что сестра сидит дома, а я вкалываю на 2 работах. © Елена Мельникова / Facebook
- Я девушка, и я считаю несправедливым, что я получаю скидку на посещение клубов и напитки в Токио только потому, что родилась девочкой. Это подпитывает стереотип, что мужчины должны быть достаточно финансово обеспеченными, чтобы платить как за себя, так и за любую потенциальную девушку, которую они могут найти в клубе. © Ellie Takami / Quora
- Еще в начале 2000-х работала декоратором в театре. И вот к нам по знакомству устроили 15-летнего раздолбая, который ничего делать не умел и не хотел учиться, из школы его выгнали, готовился идти в армию. Мама работала в том же театре и упросила взять ребенка на год, чтобы на улице не болтался. И однажды начальник задерживает часть денег, все как обычно, но мне срочно понадобилось оплатить ребенку занятия, поэтому пошла просить вперед. И начальник мне отказал, сказал, что надо подождать. Ну ладно, работаем. И вдруг я узнаю, что наш юный бездельник выпросил деньги на отмечание дня рождения. А мне начальник имел наглость объяснять, что я должна жалеть мальчика: ему в армию идти, мама мало получает, как мне не стыдно. И вообще, он же парень молодой, а я замужем — не пропаду. © Татьяна Лобанова / AdMe
- Думаю, все слышали истории о том, как девушки не дожидаются парней из армии. И сразу на них выливается куча грязи, мол, какие сейчас девушки гулящие, неверные, меркантильные ну и т. д. А у меня ситуация обратная: мой парень, который служит в армии, сказал, что ему будет проще жить одному и нам нужно расстаться. И все мои знакомые мужского пола реагируют на это так: «Ну он же мужик, не нагулялся еще, зачем ему сейчас серьезные отношения?» © Палата № 6 / VK
- В Нигерии, прежде чем выйти замуж, женщина должна доказать, что она идеальная горничная: умеет готовить, убирать, стирать и все такое. В результате мужчины считают, что готовка и уборка — это не их работа, они считают, что женщина должна выполнять «свои обязанности», невзирая на усталость. Мои родители всегда считали, что я буду плохой женой, но я их не виню — они выросли в этой системе ценностей. © Ifedolapo Oseni / Quora
- Недавно в бассейне наблюдала картину: женщина полезла в драку с отцом, зашедшим в детскую раздевалку к дочери, чтобы высушить ей волосы феном. Посоветовала мужчине носить свой фен и досушивать в фойе. При этом дамы ходят в раздевалку мальчишек, где не всегда одни малыши, и это никого не смущает. © Ольга Мещерягина / Facebook
- Мама в женской раздевалке ждет с занятий дочь. Ее сын лет 6 носится между шкафчиками и с любопытством разглядывает переодевающихся женщин. Всем, кроме дамы и отпрыска, неловко. Сделали замечание, что неплохо бы вывести пацана в фойе. Та отвечает: «Он же ребенок, ничего страшного, я дочь жду, чтобы помочь одеться». После предложения и ей самой тогда раздеться, раз уж такое дело, залилась краской и, схватив сынка, слилась из раздевалки. © Марина Альшанская / Facebook
- На днях пришел прощаться уже уволенный мой подчиненный. Он был в шортах ниже колена. По логике, ему чихать на наш дресс-код, поскольку он у нас уже не работает. Но начальница другого отдела мне в присутствии директрисы высказала, мол, ваши сотрудники не соблюдают дресс-код и рассекают в шортах. Когда я попросил обеих оглядеться по сторонам и понаблюдать за тремя сотрудницами в шортах, они почему-то никаких нарушений дресс-кода не выявили. © EugenePerfect / Pikabu
- Мы с мужем недавно обсуждали словосочетание «настоящий мужчина»: его бомбило оттого, что есть такое оценочное суждение. Если не обладаешь каким-то качеством, то ты поддельный какой-то. А потом в нескольких фильмах столкнулись с фразами «настоящая женщина» и «это очень по-женски» в негативной коннотации: истеричка, подлая, глупая. После этого муж уже не сокрушался. Получается, что быть «настоящим мужиком» классно, а «настоящей женщиной» — совсем наоборот. © Lily was here / AdMe
- Ехала в автобусе на работу утром. Час пик, людей в салоне — негде яблоку упасть. На одной из остановок заходит мужичок и бурчит: «Я такой же человек, как и вы, и я так же спешу на работу!» Еще через 2 остановки пытается подсесть народ, и я слышу, как тот самый мужик вопит: «Нет, ну куда вы претесь, куда вы претесь? И так места нет!» © Палата № 6 / Vk
- Когда мы с мужем приходим на ужин к моим родителям, все с ним носятся, уточняют буквально каждую мелочь: «Вот так нормально?» Мои вкусовые предпочтения никого не интересуют. Это объясняют тем, то я хозяйская дочка и это я должна ухаживать за гостем. Но когда мы приходим в дом свекрови, повторяется то же самое! В любом месте он получает грандиозный прием и замечательный отдых, а я прислуживаю ему и там и там. © Shefali Naidu / Quora
- Мой муж как-то хотел взять больничный из-за того, что у него герпес на губе выскочил. Это притом, что я даже с температурой еду на работу. В лучшем случае отлеживаюсь один день, а на следующий все равно еду. Но мне в этот один день он говорит, что я филоню. © Tatyana Pautova / Facebook
- Ох уж эти обычаи, нравы и традиции. Я лично ходил вчера в суд, так там мужика не пропустили приставы из-за того, что на нем были закрытые сандалии. При этом в остальном он выглядел прилично: рубашка, все дела. Отправили его в соседний магазин покупать бахилы, чтобы такую срамоту прикрыть. Ну а я поднимаюсь на 2-й этаж здания суда и вижу девушек, одетых в легкие летние платья и босоножки, то есть их ноги открыты почти полностью. © GazeInShadow / Pikabu
- Нынешняя жена моего отца уверена, что дети от предыдущих браков должны становиться бывшими, о чем мне и заявила. Недавно эта мадам пригласила меня в гости. Я поняла, что не просто так, с порога услышав: «Ну ты посиди с нашим сыном, пока мы в магазин съездим». Что ж, я мило улыбнулась и огласила сумму, за которую согласна посидеть с их ребенком. А что, ведь я всего лишь какая-то бывшая дочь ее мужа. © Подслушано / Vk
- У нас в бассейне висело предупреждение, что мальчики старше 6 лет в женскую раздевалку не допускаются. Какое там! Мамаши постоянно тащили туда детей куда старше, чуть ли не подростков уже. Попытки жаловаться администрации не помогали: эти мамаши закатывали такие жуткие скандалы, что с ними предпочитали не связываться. © Miroslava / AdMe
А по отношению к вам когда-нибудь применяли двойные стандарты?
Фото на превью Палата № 6 / VK
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