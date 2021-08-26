20+ примеров двойных стандартов, которые всем надоели пуще горькой редьки

Казалось бы, правда существует только одна. Но некоторое люди научились мастерски подменять понятия и поворачивать любую ситуацию в удобную для себя сторону. Например, словами «он же ребенок» нельзя оправдать присутствие мальчика в женской раздевалке, а звание «настоящий мужчина» вовсе не обязывает человека уметь все на свете.