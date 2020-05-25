20 примеров, доказывающих, что не зря бывшие становятся бывшими

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Расставание — это нелегко. Но иногда бывает так, что даже после того, как отношения закончены, бывшие продолжают влиять на нашу жизнь, и при этом не всегда положительно. Никогда не знаешь, когда такой человек из прошлого появится на горизонте, в очередной раз доказывая, что вы верно поступили, расставшись с ним.