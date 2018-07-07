20 примеров дизайна, который явно опережает свое время
Сама профессия дизайнера подразумевает под собой неистощимый креатив, и самое главное, что он действительно неиссякаем. А как тогда иначе объяснить все те фотографии, что мы собрали для вас в нашей статье. Где вы еще увидите игрушечную таксидермию или кружку, которая решает проблему чая в пакетиках?
Мы в AdMe.ru восхищаемся неуемной фантазией дизайнеров и уверены, что благодаря им наш мир становится ярким и удивительным местом.
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А что из всех этих вариантов приглянулось вам больше всего?
Фото на превью RegularHumanSized / reddit