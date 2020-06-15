20+ примеров детской непосредственности, которая в два счета сведет с ума любого взрослого
Дети еще не успели познакомиться с законами и правилами этого мира, поэтому выдумывают свои. Взять хотя бы истории об очках за $ 400, выброшенных в мусор, потому что запачкались, или о лечении безответной любви водичкой — каждая из них взрывает мозг и вызывает смех, а иногда и слезы.
Мы в AdMe.ru не понаслышке знакомы с детской логикой и откопали для вас ее лучшие образцы. А в конце статьи вас ждет бонус: история про девочку, которая не растерялась.
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Сижу на кухне, слышу диалог в соседней комнате между женой и дочками (5 и 7 лет). Жена:
— Соберите быстро все игрушки, а то сейчас выкину!
Старшая кричит младшей:
— Ксюша, пойдем собирать! Оставляй то, что не нужно, на полу!
Пришлось вмешаться и сказать, чтобы мусор тоже собрали. © Kuzmich52nn / Pikabu
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— А где осл? — спрашивает дочка.
— Какой осл? Ослик, ты имеешь в виду?
— Да. Коричневый.
Начал перебирать все игрушки в голове. Никогда не было никакого осла.
— Эм... Дочка, это твой воображаемый друг?
— Нет. Настоящий. Коричневый. Где он?
— Так не было у нас никакого осла.
— Был. У него уши, как у зайца!
Бред какой-то. Коричневый осел с ушами, как у зайца. Хорошо хоть жена вспомнила и сопоставила факты. Знакомьтесь, осл. © LooLooJ / Pikabu
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Дочка (почти 6 лет) учудила во дворе. Придумала квест, собрала вокруг детей постарше себя. Дети с азартом выполняли ее задумки, она руководила всеми, по этапам водила. Задания кончились, дети разгоряченно так:
— Еще, еще! Дальше что?
Она спокойно так, утомленно:
— А дальше завтра. И платно! © zhekaural / Pikabu
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Я подписывала открытку с соболезнованиями, и мой 5-летний сын спросил, что я делаю. Я ответила: «Пишу письмо, чтобы сказать, как мне жаль, что мама моего друга умерла». Он сделал ОЧЕНЬ многозначительную паузу и неуверенно спросил: «Это ведь просто для того, чтобы быть доброй, да? Это ведь сделала не ты?» © Miriel Thomas Reneau / Twitter
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Никак не могли найти очки моего 6-летнего сына и спросили его, где они. Он сказал: «Линзы запачкались, и я вчера выбросил их в мусор». Очки стоили $ 400. © jessemodz / Twitter
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Недавно жена достала альбом с нашими фотографиями до свадьбы, где мы молодые — худые и зеленые. Сидим, смотрим, вспоминаем. Сын (5 лет) показывает на одну фотку и говорит:
— Папа, а это ты когда фотографировал?
— Это давно было, еще до того, как я с мамой познакомился.
Тут ребенок завис на несколько секунд и выдает:
— Так ты что, раньше нам не родной был? © entonee / Pikabu
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Мой 8-летка:
— Я злюсь.
Я:
— Почему?
8-летка:
— Мне не нужна причина. © XplodingUnicorn / Twitter
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Мой 2-летка ел свой обед и спросил: «Папин кофе горячий?» Я: «Да, очень горячий, не трогай». «Мне подуть на папин кофе?» — спросил сын. Сразу после этого я с ужасом увидел, как он дует на мой свежеприготовленный кофе, а кусочки полупрожеванного куриного наггетса падают прямо в мою чашку. © papaneedscoffee / Twitter
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Когда сыну исполнилось 1,5 года, я отказалась от коляски. Тяжело всюду ее возить, то пандуса нет, то двери узкие, то проходы, да и сама тяжелая. Ребенок много ходил и уже в этом возрасте выдерживал 5 часов неспешной прогулки, изредка переползая на шею. В его 2,5 года я с ним ходила в дачный магазин за 3,5 км в одну сторону. Никогда не жаловался, не хныкал. Прошел год. Сыну уже было 3,5. Возвращались из магазина, а он говорит: «Мам, я устал». Я спросила: «Как же так? Ты же маленький спокойно ходил и не уставал». Тут он посмотрел на меня многозначительно: «Да я говорить не мог». © Bakkara / Pikabu
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6-летняя дочь рассказывает: «Я угостила конфетами 3 девочек — Катю, Настю и себя!» © Annypooh / Twitter
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Однажды довелось мне побывать в Эрарте, музее современного искусства в Санкт-Петербурге. Там было настолько интересно, что я решил полистать книгу отзывов. Больше всего запомнилась фраза, написанная корявым детским почерком: " Скажите, а почему вы так плохо рисуете?" © Tonybonelli / Pikabu
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Теория относительности от моей 6-летней дочери:
— Мам, подойди ко мне.
Мама:
— Сама подойди.
Дочь:
— Ну ты же ко мне ближе, чем я к тебе. © dum7 / Pikabu
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У моей сестры сын и дочь, двойняшки. Лет по 5 им тогда было. После операции сестре было нельзя жареное, копченое, острое и так далее. И в целом она за полезную еду и против всяких сосисок-колбасок в детском рационе. Сын ее к ним равнодушен, а вот дочь за сосиску Родину продаст.
Гуляли они как-то на площадке, и тут ее измученный поисками идей для ужина мозг выдал идею:
— А пожарю-ка я вам, дети, сегодня картошечки.
Сын, услышав волшебное название редкого в его меню блюда, кидается к маме с криком:
— Мамочка, любименькая моя, родненькая, я тебя так люблю, ты пожаришь нам нашей любимой картошечки, наконец-то, я так долго этого ждал!
И в сторону друзей:
— А нам мамочка сегодня картошки пожарит!
И целует, до чего достает, а достает только до маминых рук. Тут же от качелей несется дочь:
— Мамочка, любименькая, может, тогда еще и сосисочки дашь? Хотя бы одну? Ну пожалуйста! Ну маленькую!
Площадка замерла... Мамашки со скамеек смотрят осуждающе, у качелей всхрюкивает чей-то отец, еще один в песочнице ржет. Сестра говорит, что так быстро с площадки домой они еще никогда не уходили. © crazyEmpress / Pikabu
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Вчера мама звонила, попросила с внуком поговорить. Передаю сыну телефон, он удивленно: «А кто это?» Объясняю, что бабушка хочет поздравить его с Днем защиты детей. Он возмущенно в трубку: «А я уже не ребенок! Не надо меня защищать!» Отдал мне телефон и уверенным шагом отправился в свою комнату. Говорю маме: «Извини, мам, твой внук уже взрослый, самостоятельный 6-летний мужик». © Палата № 6 / vk
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У меня дочка — любительница влажного кошачьего корма. И вот как сохранить лицо, когда в магазине она просит: «А можно и мне тоже? Ну пожалуйста, он такой вкусный!» А еще папа их с братом научил преследовать голубей с криком: «Мясо!» Не знаю, что народ вокруг думает. © Rijuh / Pikabu
Бонус
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Каждое лето я ездила в деревню к бабушке. И в очередное лето бабушка отправила меня на детскую площадку в школу: как летний лагерь, но без проживания, с 10:00 до 17:00. Как-то раз в столовой на обед давали половинки яблок. Меня это возмутило, потому что у нас в городе всегда давали целые яблоки. О чем я и сказала в столовой тетке, которая их раздавала. Она процедила сквозь зубы что-то вроде: «Вот и езжай в свой город». Меня это задело. Самое лучшее, что тогда придумал мой детский мозг, — это поговорить с директором школы (а то вдруг она не знает об этом беспределе). И самое удивительное — это сработало! В этот же день нам всем дали по целому яблоку к той половине, и в другие дни тоже давали целые. Вы бы видели, как смотрела на меня эта тетка! Вот так ребенок 8 лет одержал маленькую победу над несправедливостью. P. S. Яблоки никогда особо не любила. © anamig / Pikabu
А вы что творили в детстве?
Фото на превью LooLooJ / Pikabu