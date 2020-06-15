20+ примеров детской непосредственности, которая в два счета сведет с ума любого взрослого

У моей сестры сын и дочь, двойняшки. Лет по 5 им тогда было. После операции сестре было нельзя жареное, копченое, острое и так далее. И в целом она за полезную еду и против всяких сосисок-колбасок в детском рационе. Сын ее к ним равнодушен, а вот дочь за сосиску Родину продаст.

Гуляли они как-то на площадке, и тут ее измученный поисками идей для ужина мозг выдал идею:

— А пожарю-ка я вам, дети, сегодня картошечки.

Сын, услышав волшебное название редкого в его меню блюда, кидается к маме с криком:

— Мамочка, любименькая моя, родненькая, я тебя так люблю, ты пожаришь нам нашей любимой картошечки, наконец-то, я так долго этого ждал!

И в сторону друзей:

— А нам мамочка сегодня картошки пожарит!

И целует, до чего достает, а достает только до маминых рук. Тут же от качелей несется дочь:

— Мамочка, любименькая, может, тогда еще и сосисочки дашь? Хотя бы одну? Ну пожалуйста! Ну маленькую!

Площадка замерла... Мамашки со скамеек смотрят осуждающе, у качелей всхрюкивает чей-то отец, еще один в песочнице ржет. Сестра говорит, что так быстро с площадки домой они еще никогда не уходили. © crazyEmpress / Pikabu