20+ примеров детского творчества, от которых вы будете валяться под столом от смеха

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Зачастую кажется, что дети предсказуемы и можно заранее предположить, чего от них ожидать. Но когда в ход идет их главный козырь — фантазия, тут мы бессильны. Как только дитя начинает «творить», невольно возникает вопрос, смеяться или плакать.

Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети убедились в том, что любая вещь в руках ребенка — это начало нового анекдота.

«10-летний двоюродный брат дал мне это и сказал: „Я нарисовал для тебя Тимоти Шаламе, потому что ты в него влюблена“. Даже не знаю, что сказать, у меня нет слов»

«Забрал это у своего ученика»

«Моим детям по наследству достались детские игрушки, а в куклы хочет играть только дочка. У Экшен-Мэна теперь сладкая жизнь»

«Дети позвали меня и сказали, что в шкафчике в ванной паук. А там вот что»

Должен признаться, я немного горжусь твоими детьми. © Vesperascit / Reddit

«Стена в художественной школе моего ребенка»

«Вот как мой ребенок относится ко мне и моей жене»

«Папа». «Мама».

«Ребенок моей подруги сделал для нее брелок „Пицца“»

Спектр выражаемых эмоций просто шикарный. Это не совсем шок, скорее похоже на ужас, но в то же время ощущается глубочайшее смирение с тщетностью бытия. © Jatroky / Reddit

«Ребенок оставил мне записку в холодильнике»

«Будь осторожен, мне кажется, что молоко в холодильнике испортилось».

«Большинство детей рисуют драконов, животных и прочую ерунду, а мой двоюродный брат рисует Дэнни Де Вито»

«У нас сын тоже художник. Оттирал потом сам, тщательно и с увлечением. Муж не ругался, а просто объяснил, что рисовать надо на бумаге»

«Дети собрали лошадку на работу»

«Сын вырезал паука из бумаги и приклеил его к абажуру жены»

«Сын решил, что было бы забавно поставить свою игрушку перед камерой радионяни»

«Сын сказал: „Мама, я нарисовал твою шикарную улыбку“. А после выдал: „На солнце твои зубы выглядят так, словно у тебя сплошной налет“»

«Сегодня дочь сделала для меня этот браслет»

«Посредственный».

«Тайная работа моей дочери. Только что увидела и теперь не могу перестать смеяться»

«У меня гетерохромия. Об этом можно догадаться по рисункам моей 3-летней дочери»

«Сын съел всю начинку из 2 больших упаковок печенья Oreo. Господи, дай мне сил»

«Попытка сестры нарисовать Майли Сайрус каким-то образом закончилась Николасом Кейджем»

Попросите ее нарисовать Николаса Кейджа и посмотрите, получится ли у вас Майли Сайрус. © MomBotLuxuryEdition / Reddit

«Сын разбудил меня сегодня утром и сказал, что от унитаза бежит вода. Вот что я обнаружил»

«Дочь подшутила над нами: она спрятала туалетную бумагу и заменила ее на скотч»

«Удачи».

«Дочь моей невесты нарисовала меня. Идеальное сходство, как мне кажется»

«4-летний племянник нарисовал мой очень лестный портрет»