20+ примеров детского творчества, от которых вы будете валяться под столом от смеха
Зачастую кажется, что дети предсказуемы и можно заранее предположить, чего от них ожидать. Но когда в ход идет их главный козырь — фантазия, тут мы бессильны. Как только дитя начинает «творить», невольно возникает вопрос, смеяться или плакать.
Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети убедились в том, что любая вещь в руках ребенка — это начало нового анекдота.
«10-летний двоюродный брат дал мне это и сказал: „Я нарисовал для тебя Тимоти Шаламе, потому что ты в него влюблена“. Даже не знаю, что сказать, у меня нет слов»
«Забрал это у своего ученика»
«Моим детям по наследству достались детские игрушки, а в куклы хочет играть только дочка. У Экшен-Мэна теперь сладкая жизнь»
- Экшен-Мэн теперь Экшен-Папа. © TheLittlestTiefling / Reddit
«Дети позвали меня и сказали, что в шкафчике в ванной паук. А там вот что»
- Должен признаться, я немного горжусь твоими детьми. © Vesperascit / Reddit
«Стена в художественной школе моего ребенка»
«Вот как мой ребенок относится ко мне и моей жене»
«Папа». «Мама».
«Ребенок моей подруги сделал для нее брелок „Пицца“»
- Спектр выражаемых эмоций просто шикарный. Это не совсем шок, скорее похоже на ужас, но в то же время ощущается глубочайшее смирение с тщетностью бытия. © Jatroky / Reddit
«Ребенок оставил мне записку в холодильнике»
«Будь осторожен, мне кажется, что молоко в холодильнике испортилось».
«Большинство детей рисуют драконов, животных и прочую ерунду, а мой двоюродный брат рисует Дэнни Де Вито»
«У нас сын тоже художник. Оттирал потом сам, тщательно и с увлечением. Муж не ругался, а просто объяснил, что рисовать надо на бумаге»
«Дети собрали лошадку на работу»
«Сын вырезал паука из бумаги и приклеил его к абажуру жены»
«Сын решил, что было бы забавно поставить свою игрушку перед камерой радионяни»
«Сын сказал: „Мама, я нарисовал твою шикарную улыбку“. А после выдал: „На солнце твои зубы выглядят так, словно у тебя сплошной налет“»
«Сегодня дочь сделала для меня этот браслет»
«Посредственный».
«Тайная работа моей дочери. Только что увидела и теперь не могу перестать смеяться»
«У меня гетерохромия. Об этом можно догадаться по рисункам моей 3-летней дочери»
«Сын съел всю начинку из 2 больших упаковок печенья Oreo. Господи, дай мне сил»
«Попытка сестры нарисовать Майли Сайрус каким-то образом закончилась Николасом Кейджем»
- Попросите ее нарисовать Николаса Кейджа и посмотрите, получится ли у вас Майли Сайрус. © MomBotLuxuryEdition / Reddit
«Сын разбудил меня сегодня утром и сказал, что от унитаза бежит вода. Вот что я обнаружил»
«Дочь подшутила над нами: она спрятала туалетную бумагу и заменила ее на скотч»
«Удачи».
«Дочь моей невесты нарисовала меня. Идеальное сходство, как мне кажется»
«4-летний племянник нарисовал мой очень лестный портрет»
А с каким уморительным детским творчеством довелось столкнуться вам? Возможно, даже найдется одно или два фото из архива.
Фото на превью originalrototiller / Reddit
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