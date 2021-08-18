20 примеров детского творчества, которые заставили взрослых крепко задуматься

Детские поделки зачастую полны креатива и свободомыслия. И в этом нет ничего странного, ведь малыши еще не скованы рамками условностей, мол, руки должны расти из плеч, а животных с глазом над головой не бывает. Дети творят так, как велит им сердце, и порой в их рисунках или аппликациях можно отыскать глубоко скрытый смысл. А иногда стоит просто полюбоваться полетом их фантазии.

Мы в AdMe.ru с трепетом относимся к детскому творчеству и уверены, что шедевры юных мастеров достойны того, чтобы к ним присмотреться.

«Попросили сшить наволочку в подарок для ребенка, используя его рисунок в качестве украшения изделия. Вот что получилось»

«Мы с партнером сделали этот кулон по детскому рисунку для одной мамы. Отличная идея для рождественского подарка, не так ли?»

«Мой сын рисует картинки у меня за столом и иногда не убирает их. Некоторые из них я раскрашиваю. Получается как-то так»

Крутая идея с декором на кружке по мотивам детского рисунка

«Дочь в садике сделала аппликацию „Мама и папа“. Даже ребенку очевидно, откуда у папы руки растут»

«Так нравится этот рисунок моей дочери, что решил повторить и сделать свой»

«Дочка 3 с половиной лет нарисовала. Я спрашиваю: „Ой, а кто это?“ — „А это картофка упала“. Больше я ничего, кроме этого, уже и представить не могу. Даже какая-то драма появилась...»

«Мой друг увековечил рисунки своих детей в виде татуировки»

Детский сад. Правила поведения. Инструкция для начинающих в картинках

«Ужин, который я могу себе позволить. Дочка, 8 лет, лепит миниатюры»

«Перебирала у мамы свои детские рисунки, поделки. Оказывется, я еще с детства странная»

«Получили тут интересное задание: сделать игрушку по рисунку ребенка. Выкладываю результат»

«2 года назад, когда я работал в школе, первоклассники нарисовали мой портрет. Пока мозг у детей еще не „оквадрачен“, они очень точно подмечают детали»

Для каждого ребенка его мама — самая красивая

«У нас в детском саду в честь осени и урожая дети рисовали овощи, но акварель предательски внесла свои корректировки»

«Слепил кое-что оригинальное по мотивам детского рисунка»

«Дочурка на занятиях по изо собрала „Джоконду“ из вырезок. Сама. Более веселой и жизнерадостной „Джоконды“ я не видел»

«Сын затих. Похоже, он стучит на нас инопланетянам»

«Ребенок сделал в детском саду. Каково было мое удивление, когда сказали, что это кошка с... клубочками!»

Этот ребенок далеко пойдет