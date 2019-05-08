20+ примеров человеческой глупости, которые серьезно озадачили пользователей Reddit (И нас вместе с ними)
«На свете есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен», — как-то сказал Альберт Эйнштейн. Думаете, гений просто пошутил? Возможно, но порой закрадывается мысль, что ученый нисколько не преувеличил масштаб людских заблуждений. Причем за доказательствами далеко ходить не надо, достаточно лишь заглянуть в любое популярное интернет-сообщество. Например, Reddit, где пользователь aspiringmaga обратился с просьбой к участникам паблика рассказать о самых больших глупцах, которых им доводилось встречать в жизни.
Мы в AdMe.ru все внимательно прочитали и выбрали самые бомбические истории, в которые даже трудно поверить.
- Моя бывшая начальница беспокоилась, что остров Манхэттен может утонуть из-за падения хрустального шара и нашествия туристов на Новый год. Она была уверена, что острова плавают в океане. © AlyJ22
- Я работал в магазине, и однажды ко мне подошла женщина и попросила сказать ей, когда будет четверть одиннадцатого, потому что ей нужно на автобус. У нас не было наплыва покупателей, и я согласился. В 10:15 я напомнил ей про время, она все бросила и выбежала из магазина, чтобы успеть на автобус. Через 5 минут она вернулась очень рассерженной. Она подошла ко мне и начала меня учить, как правильно называть время: «Знаете, сколько центов в четвертаке? 25! Почему вы тогда сказали мне в 10:15, что уже четверть одиннадцатого? Четверть одиннадцатого — это 10:25!» © krarmstrong89
- Как-то мы с моей уже бывшей девушкой смотрели ток-шоу, один из тех драматических эпизодов об определении отцовства с вердиктом: «Это не ваш ребенок!» И тут она поворачивается ко мне и говорит: «Если у нас когда-нибудь будет ребенок и я узнаю, что он не от меня, я тебя убью!» © Joom02
- Я попросила стажерку взвесить пару скоросшивателей с арочным механизмом. Она вернулась и сказала, что они потянули на 65 кг. Я спросила, может, это было 6,5 кг? Но она настаивала на своем. Мы спорили, пока я не спросила, сколько весит она (59 кг), а потом уточнила, на самом ли деле она считает, что эти две небольшие папки весят больше нее. © Elcelwa
- Моя знакомая, взрослая женщина, считала, что динозавров не существовало, что все это одна большая выдумка ученых. Ее главным аргументом было: «Если динозавры были настоящими, то почему же только палеонтологи находят их кости?» © agrainassault
- Помните историю, как компания, производящая фастфуд, была вынуждена отказаться от бургеров в 1/3 фунта, потому что люди думали, что бургеры в 1/4 фунта больше, чем бургеры в 1/3 фунта, а значит, последние должны быть дешевле? © permareddit
- Моя одноклассница в средней школе думала, что люди высаживались на Солнце. Она считала, что Луна и Солнце сделаны из одного и того же вещества. © BoldSyntax
- Девочка, которая училась со мной в старших классах, была уверена, что есть часть коровы, которая называется «мясо». Когда мы сказали ей, что мясо — это мышцы, она заистерила и стала вегетарианкой. © lared1980
- Моя одноклассница в старших классах считала, что в году 6 месяцев. © Mebediel
- Половина моего класса была уверена, что Международная космическая станция — это просто какое-то здание на земле. © Top_FREAKING_Ramen
- Моя жена как-то пригласила на обед своего одноклассника, которого не видела уже 20 лет. Когда мы разговорились, он доверительно рассказал мне о 9 местах, в которых можно соскочить с Земли. Я подумал: «О нет, адепт теории плоской Земли, я никогда раньше не встречал таких». Но нет, он имел в виду кое-что «повкуснее». Он заявил, что на Земле есть 9 мест, с которых можно попасть на другие планеты: например, в Нью-Йорке открыт путь прямиком на Марс, и американское правительство давно колонизировало Красную планету, но скрывает это от населения. © porkman384
- Я знаю парня, который думает, что особый чай, который он пьет, сводит на нет вред здоровью от пачки сигарет, которую он выкуривает ежедневно. © Electricpants
- Я знаю чувака, который на слабо залил в электронную сигарету ртуть и скурил. © aspartanaccountant
- Моя одноклассница подняла меня на смех, когда я заговорил о том, как добраться на машине до Аляски из Орегона. Она уверяла, что Аляска — это остров, ведь на карте ее всегда изображают отдельно от остальной территории США. © Cyrano_de_Boozerack
- Моя одноклассница спросила учителя, есть ли в других странах луны. © yohan_teh
- Моя бывшая золовка была самым глупым человеком, которого я встречала в своей жизни. В 2001 году у меня родился первый сын. Когда я еще была беременна, она спросила меня, собираюсь ли я кормить грудью. Я ответила, что собираюсь. И тогда она спросила: "Даже если это будет девочка?" Я сказала: «Конечно». И тут она начала толкать речь, что абсолютно нормально кормить грудью мальчиков, но девочки из-за этого могут стать лесбиянками, потому что они "трогают грудь, запоминают это и в будущем будут сексуально возбуждаться от этого". Я спросила, а чем же кормили детей до того, как придумали смеси. И она ответила, что коровьим молоком, а до изобретения бутылочек и сосок использовали тряпки. © _Dera_
- Меня спрашивали, является ли японский реальным языком. В старших классах. Дважды. © SleepyBojazzles
- Мы с мамой ехали на машине через всю страну. Ее постоянно угнетало то, сколько денег мы тратим на бензин. И вот мы стоим на заправке, и она уставилась на счетчик, нервно потирая руки. Потом вдруг поворачивается ко мне и говорит: "Давай будем чаще останавливаться на заправках, потому что тогда мы заплатим гораздо меньше". © MrRabinowitz
- Моя знакомая считала, что я разыгрываю ее, говоря, что Адольф Гитлер существовал на самом деле. © PlasticEnthusiasm
- Моя коллега очень удивилась, увидев у меня на столе открытку с изображением Ниагарского водопада: "Я думала, это такая же декорация для фильма, как и Гранд-каньон". © dalatri
- Со мной в колледже училась девушка, которая считала, что говядину делают из животного под названием говяда. Когда ее попросили описать это животное, она затруднилась с ответом. © smeehrrr
- В 11-м классе естествознание нам преподавала учительница, которая считала, что татуировки передаются по наследству. © enjollras
- Усаживайтесь поудобнее, история будет долгой. Я расскажу вам о Саре. Сара была и остается самой милой девушкой из всех, кого я когда-либо знал. Она не задумываясь отдаст последнюю рубашку, пустит пожить в свой дом незнакомца, постоянно жертвует деньги на благотворительность и участвует в волонтерских программах. Но божечки-кошечки, как же она непроходимо тупа.
Когда мы были еще в школе, я сказал, что хотел бы однажды купить небольшую фермочку, лишь бы хватило места для разведения кур. Мне всегда нравилась курятина, и вдобавок получаешь свежие яйца. Сара уставилась на меня, будто у меня было три головы, и сказала: «Если ты хочешь яйца, тебе нужно завести коз». Бедняжка дожила до старших классов и так и не узнала, откуда берутся яйца.
Она не знала, что рыба (еда) берется из живой, плавающей в реках и морях рыбы. Как-то она решила, что больше не будет есть мясо. И регулярно слала мне СМС, спрашивая, есть ли мясо в том или ином продукте.
Однажды она спросила, как самолеты долетают куда им надо, ведь Земля вертится так быстро. А потом подумала и догадалась: «А, я поняла! Они просто взлетают и остаются на месте, пока нужное место само не переместится прямо под них!»
Она думала, что Франция находится в Канаде. Она не верила, что существует Северный и Южный полюс. А еще она думала, что бегемоты — это вымышленные животные, как единороги. © CanNotAdult
Фото на превью The Outsider/Linson Entertainment