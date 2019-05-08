20+ примеров человеческой глупости, которые серьезно озадачили пользователей Reddit (И нас вместе с ними)

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«На свете есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен», — как-то сказал Альберт Эйнштейн. Думаете, гений просто пошутил? Возможно, но порой закрадывается мысль, что ученый нисколько не преувеличил масштаб людских заблуждений. Причем за доказательствами далеко ходить не надо, достаточно лишь заглянуть в любое популярное интернет-сообщество. Например, Reddit, где пользователь aspiringmaga обратился с просьбой к участникам паблика рассказать о самых больших глупцах, которых им доводилось встречать в жизни.