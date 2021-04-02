20 примеров бессовестного обмана зрения, для которых не понадобилось ни грамма фотошопа

Мозг обожает картинки, над которыми нужно поломать голову, разглядеть на них скрытый образ и найти дополнительный смысл. Если вы еще не видели собаку-олененка, вечный батон, сочувствующий лук и кошку-инстаграмщицу, то вам сюда.

Мы в AdMe.ru каждый день думаем, что в этом вашем интернете видели все, а потом — оп! — и находим что-нибудь новенькое. Вот вам еще одна подборка, где каждый снимок — головоломка.

1. «Моя овощечистка делает пиксельные обрезки»

Я сначала подумал, что это зацензурированное фото. А потом понял, что это просто тыква. © Hemool2 / Pikabu

2. Кого вы здесь видите?

3. Камень выглядит как надкушенный батон

4. «Так замерзло лобовое стекло в моей машине»

5. Круглокот

6. «Этот гигантский череп антилопы я нашел в пустыне. Шучу, это моя собака спит в странной позе»

7. Цвет обратной стороны дорожного знака делает его невидимым

8. «Камчатские трюфели»: морские львы греются на солнышке в Петропавловске-Камчатском

9. «Олененок»

10. Боковая и задняя дверцы трейлера открыты, и из-за этого он кажется абсолютно плоским

11. «Одна из трех собак моей подруги выглядит как гусь»

12. «Плоский» дом в Новом Орлеане

13. Это не фотошоп, а озеро Сёрвогсватн на Фарерских островах. Из-за перепада высот его называют озером над океаном

14. Переход котика из жидкого состояния в газообразное

15. Кажется, он сейчас скажет «Не плачь»

16. «Мама сфотографировала нас с братом, и снимок выглядит как два фото одного человека „до и после“»

17. Гитара из алюминия отполирована так, что выглядит словно прозрачная

18. Гигант повис на краю водопада?

19. Очень крутая дорожка для прогулок

20. Инстаграмщица