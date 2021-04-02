20 примеров бессовестного обмана зрения, для которых не понадобилось ни грамма фотошопа
Мозг обожает картинки, над которыми нужно поломать голову, разглядеть на них скрытый образ и найти дополнительный смысл. Если вы еще не видели собаку-олененка, вечный батон, сочувствующий лук и кошку-инстаграмщицу, то вам сюда.
Мы в AdMe.ru каждый день думаем, что в этом вашем интернете видели все, а потом — оп! — и находим что-нибудь новенькое. Вот вам еще одна подборка, где каждый снимок — головоломка.
1. «Моя овощечистка делает пиксельные обрезки»
- Я сначала подумал, что это зацензурированное фото. А потом понял, что это просто тыква. © Hemool2 / Pikabu
2. Кого вы здесь видите?
- Полминуты втыкал, пока понял, что это собака. © natchezz / Pikabu
- Только когда телефон развернул, догадался, что к чему. © Dorokoroporo / Pikabu
- А я сразу увидела собаку. Что со мной не так? © Rocketka / Pikabu
3. Камень выглядит как надкушенный батон
4. «Так замерзло лобовое стекло в моей машине»
5. Круглокот
6. «Этот гигантский череп антилопы я нашел в пустыне. Шучу, это моя собака спит в странной позе»
7. Цвет обратной стороны дорожного знака делает его невидимым
8. «Камчатские трюфели»: морские львы греются на солнышке в Петропавловске-Камчатском
9. «Олененок»
10. Боковая и задняя дверцы трейлера открыты, и из-за этого он кажется абсолютно плоским
11. «Одна из трех собак моей подруги выглядит как гусь»
12. «Плоский» дом в Новом Орлеане
13. Это не фотошоп, а озеро Сёрвогсватн на Фарерских островах. Из-за перепада высот его называют озером над океаном
14. Переход котика из жидкого состояния в газообразное
15. Кажется, он сейчас скажет «Не плачь»
16. «Мама сфотографировала нас с братом, и снимок выглядит как два фото одного человека „до и после“»
17. Гитара из алюминия отполирована так, что выглядит словно прозрачная
18. Гигант повис на краю водопада?
19. Очень крутая дорожка для прогулок
20. Инстаграмщица
А вам удавалось сделать фото, где изображено не то, что кажется?
Фото на превью blueskiesarepretty / Reddit
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