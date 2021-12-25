20 придумщиков, которые знают, как подготовиться к Новому году оригинально и эпично

Новогодние праздники приближаются семимильными шагами, поэтому пришло время задуматься, как создать в доме особую атмосферу и подготовить подарки. А чтобы зимний праздник не превратился в заезженную пластинку, люди делятся в соцсетях идеями, которые помогут слегка разнообразить устоявшиеся традиции.

Мы в AdMe.ru находимся в предвкушении зимнего торжества и решили узнать, как другие готовятся к этому волшебному периоду.

«Я сделала пряничный домик в средневековом стиле с нуля!»

«Снимать кошку с елки — дело утомительное. Снимать пятикиллограммовую кошку — еще и опасное, поэтому уже второй год подряд у нас альтернативная елочка-штора»

«Сегодня мама начала украшать дом»

Как вы уместите все эти игрушки на елке? © basement_egg / Reddit

«На это Рождество я сделала елочные игрушки в виде слоноарбузов»

Я прям в шоке от них. В хорошем смысле. © hdorsettcase / Reddit

«Я нарисовал рождественский узор на перегоревшей лампочке»

«Начал украшать дом к Рождеству, чтобы удивить жену, когда она вернется домой сегодня вечером»

«В этом году я начал упаковывать рождественские подарки пораньше»

Надпись на картинке: «Это подарок».

Оригинальное решение для поклонников «Звездных войн»

Рождественские огни и спящий комочек меха

«Рождественские открытки, которые я сделала за последние пару недель»

«Уже начала подготовку к Рождеству. Я сделала столько подарков! Волшебное время»

«Всю жизнь на съемном жилье. Пообещал жене, что, как только мы купим наш первый дом, мы украсим его к Рождеству внутри и снаружи»

Когда все члены семьи помогают с гирляндами

«Моя праздничная выпечка. Каждый год я готовлю 40 подносов для семьи и друзей»

«У меня всего одна духовка, но я в течение месяца готовлю каждый день по несколько рецептов, чтобы все успеть. Мне действительно приятно делиться выпечкой с другими!»

«Наша елка в этом году»

Записка в елочной игрушке — креативный способ рассказать о праздничном сюрпризе

«У нас с женой четверо детей. Рождественским утром каждый из них откроет одно из этих елочных украшений с запиской, в которой сказано, что их большой рождественский подарок — это поездка в Диснейленд в январе. Я так за них рад!»

«Мой рождественский уголок с горячим шоколадом»

«Каждый год я делаю рисунки для родителей, чтобы они использовали их в качестве рождественских открыток»

У каждого дома должно быть свое маленькое северное сияние

«Так, пока я не забыл. Будете на праздник готовить сельдь под шубой, сделайте так. Отвал башки просто».

Не могу понять, следует сохранить эту идею или же вызывать полицию. © bwmuscat / Twitter