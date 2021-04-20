20 причуд вторых половинок, которые раздражают сильнее храпа по ночам

У каждого из нас свои тараканы в голове. Одни люди, например, используют динамик в качестве подставки, другие коллекционируют втулки от туалетной бумаги, а третьи никогда не открывают электронные письма. Главное — найти человека, который будет смотреть на ваши странности с улыбкой, а также время от времени рассказывать о них всему интернету.

Мы в AdMe.ru уверены, что ко всему нужно относиться с юмором, а на некоторые вещи и вовсе лучше закрывать глаза. Ну нравится кому-то ставить чашку на самый край тумбы, ну и пусть.

«Мой муж выходит так в люди»

«Купил HomePod для кухни. Вместо того чтобы слушать музыку через него, жена использует его как подставку, когда включает музыку в телефоне»

«Так мой муж открывает хлопья. Он чудовище»

«Я женился на монстре»

«Моя жена слишком агрессивно моется»

«С этого момента буду называть ее разрушительницей мочалок».

«Жена думает, что прикольно смешивать M&M’s и Skittles»

«Кто делает так? Моя жена. Моя жена делает так. Я обречен»

«Наушники моей девушки»

«Попросила парня наполнить ванну»

«Моя жена никогда не закручивает крышки до конца»

«Вот так нарезают и едят арбуз мой парень и его семья»

«Моя девушка удивлялась, почему пылесос не работает»

«Так мой парень оставляет на столе чашку кофе каждое утро»

«Я обожаю свою жену»

«Непрочитанные имейлы моей жены»

«Муж отказывается снимать защитную пленку с телефона. Вот как она выглядит»

«Вот где моя девушка оставила стакан с водой»

«Нашла это в грязном белье. Моему мужу все равно, одинаковые носки он носит или нет»

«Моя жена — чистюля и очень продуктивный руководитель, но она как-то живет с этим...»

«Ему конец!»