20+ «преступлений», которые раскроет даже самый плохой сыщик

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Иногда мелкие правонарушения совершают даже те, кто далек от преступного мира. Увы, не каждый может побороть соблазн собрать букет на чужой клумбе или прихватить на память приборы из любимого ресторанчика. Что уж говорить о главных «мошенниках» — детях и животных, которых так и тянет нарушить границы дозволенного.

Судя по фотографиям в сети, вокруг нас немало начинающих правонарушителей. И хотя AdMe.ru осуждает любые игры с законом, удержаться от улыбки при взгляде на некоторых особо незадачливых преступников просто невозможно.

1. Когда решил засветить свой макбук, но не учел одну небольшую деталь

2. Ох уж эти маркетологи

3. Главное правило идеального преступления — не оставлять улик. Особенно в виде любимых игрушек

4. Далеко не всегда причиной вскрытых упаковок становится человеческий фактор

5. В эпоху повсеместного внедрения видеокамер наладить преступный бизнес ой как непросто

«Внимание, розыск! Этот мальчик крадет цветы. Он даже носит с собой ножницы».

6. И не беда, что бумаги чуть-чуть не хватило

7. На месте преступления улик не осталось. Ну, почти

8. «Одна измененная буква — уже не плагиат», — по всей видимости, именно так считают владельцы этих заведений

9. «Он думал, что сможет незаметно умыкнуть со стола прихватку»

10. «Хм... Интересно, и какая же из моих собак стащила из мусорного ведра контейнеры из-под кошачьего корма?»

11. Шансы были мизерны, но попытаться стоило

12. Преступление, которое просто напрашивалось

«Невидимая клейкая лента».

13. Фокусникам с современными детьми приходится несладко

14. Когда всем своим видом пытаешься доказать, что не крал печенье, но актерская игра — явно не твой конек

15. Может, это результат невнимательности продавцов?

16. Когда спортивные амбиции опережают технологические возможности

17. «Похоже, в моем доме завелся воришка»

«Украдено из „Крабовой лачуги Джо“».

18. Когда выйти на след преступника не составляет труда

19. Дьявол кроется в деталях

20. Ну что, сверим отпечатки зубов?

21. «Первая попытка моего 5-летнего ребенка подделать родительскую подпись. Будем считать, удачная»

«Подпись родителей: „Мамочка“».

22. Такие ботинки в обычном магазине не купишь

23. «По возвращении домой из школы я застал попытку ограбления»

24. Впрочем, некоторые упорно отрицают вину даже при наличии неопровержимых доказательств

А вам случалось оказаться свидетелем подобных проделок?