20+ представителей старшего поколения, которые активно осваивают современные технологии

Хотя современные технологии давно вошли в нашу жизнь, за ними до сих пор поспевают не все. Особенно представители старшего поколения, которые росли в эпоху дисковых или проводных телефонов, «пузатых» телевизоров и копировальной бумаги вместо ксерокса. Многие из них активно пытаются подружиться с гаджетами и другими современными благами цивилизации, но оплошности порой все же случаются.

Мы в AdMe.ru уверены, что родители и бабушки с дедушками героев нашей статьи непременно найдут общий язык с технологиями, а случившиеся в процессе конфузы — это всего лишь временные трудности на пути к успеху.

1. «Папа посетовал, что левая верхняя часть экрана его ноутбука стала какой-то размытой, и уличил в этом Google и Facebook. На самом деле он расплавил часть монитора свечкой»

2. «Мои бабушка и дедушка пытаются разобраться со своим новым смартфоном»

У них такие говорящие выражения лиц в духе «Да что такое эти ваши технологии?!» © saywhatisobvious / Reddit

3. «Папа на Рождество подарил мне такое фото»

4. «Решил сделать селфи с бабушкой, включил фронтальную камеру, а она такая: „Ой, какой красивый снимок, когда это мы?“ Говорю: „Это мы сейчас“»

5. «Кажется, моя мама не до конца понимает, как работает рисоварка»

6. «79-летний дедушка моей девушки позвал нас в гости на Пасху, чтобы отдать пару „бесплатных компьютеров“. Говорит, у него таких полный гараж»

7. «Мама по ошибке распечатала свои документы о разводе на стикерах»

8. «Моя бабушка достигла определенного прогресса в освоении современных технологий»

9. «Мама ксерокопирует свои рецепты вместе с планшетом»

10. «Мой дедушка пытается выяснить, сколько килограммов в 2 терабайтах»

11. «Бабушка попросила починить ей компьютер, потому что „все движется задом наперед“»

12. «Спросил отца, почему он читает книгу через камеру своего телефона. Он ответил, что хотел посмотреть, каково читать электронную книгу»

13. «Дедушка моей жены решил отменить свою подписку на Facebook»

14. «Бабуля записала мне свои рецепты на дискету»

15. «Мой 90-летний дедушка жаловался на проблемы с телевизором. Вот как нам удалось их решить»

16. «Так моя мама делает заметки на телефоне»

«Ягоды».

17. «Созвонился по видеосвязи с бабушкой и дедушкой»

18. «Мой 97-летний дедушка сидит в Facebook. Пару лет назад он лайкнул мою фотографию, а затем распечатал всю страницу, чтобы повесить у себя дома»

19. «Бабуля использовала мою игровую приставку в качестве подставки для утюга. Прощай, мой милый друг»

20. «Мой отец пытался распечатать видео»

21. «Живу с бабушкой и дедушкой, и вот где я сегодня утром обнаружил пульт от телевизора»

22. «Многомониторная система моего дедушки, с помощью которой он раскладывает пасьянс на Windows 98»

23. «Увидел мамин телефон и не сразу понял, в чем дело. Оказалось, вместо защитной пленки она наклеила на него пищевую»