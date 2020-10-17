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20 представителей компаний, у которых степень магистра по сарказму

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Подчас товары или услуги запоминаются нам не своим выдающимся качеством, а диалогом, состоявшимся с продавцом или представителем компании при их заказе. Одни из этих специалистов мастерски владеют сарказмом, другие не стесняются иронизировать или острить прямо в ответе на отзыв. Да что там! Иногда даже чат-бот может заставить улыбнуться.

Героев сегодняшней подборки AdMe.ru объединяет одно: их услуги неидеальны, зато ответы рассмешили весь интернет.

1. Когда владеешь искусством не париться о том, что там написали в отзыве

© NA.BASH / Pikabu

2. Может, вам еще и белье чистое подавай?

© chouchoute / Pikabu

3. Ну оценку же поставили, остальное неважно

© HellWorms / Pikabu

4. Где-то послышался звук древнего модема

© @iiilliliiillil / twitter

5. Когда бот твоей компании — прирожденный хитрец

© KillTheSilence / Pikabu

6. В этой жизни главное — уметь посмеяться над собой

© @Avie_Bunny / twitter

7. Хрестоматийный случай из жизни техподдержки

© OldManWithNoName / Pikabu

8. И объяснительную напишет!

© DIMITROV / Pikabu

9. Поддержка быстрая и сотрудники интересные

© Slavik02 / Pikabu

10. Какая неожиданность! Был уверен, что с собой положил

© Zorro7778 / Pikabu

11. Когда ты продавцу слово, а он тебе десять

© kartas / Pikabu

12. Удивительное — рядом

© Подслушано / vk.com

13. Когда у менеджера своя атмосфера и мотивация

© Gagarra / Pikabu

14. Был покупатель — стал испытатель

© hahlin98 / Pikabu

15. «И не заказывайте у нас больше!»

© Knyasha / Pikabu

16. Они ничего не слышали о любви к покупателям. Инфа — сотка

© Knyasha / Pikabu

17. Действительно, им-то откуда знать, почему цена такая?!

© Nastyacolt / Pikabu

18. «Получили ваш отзыв, читать так и не решились»

© Knyasha / Pikabu

19. Ну что тут сложного?!

© Nastyacolt / Pikabu

20. Если надо объяснять, то не надо объяснять

© Nastyacolt / Pikabu

А какой диалог с продавцом или службой поддержки больше всего запомнился вам? Может быть, у вас остался скрин переписки и вы покажете его в комментариях?

Фото на превью NA.BASH / Pikabu
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