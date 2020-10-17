20 представителей компаний, у которых степень магистра по сарказму
Подчас товары или услуги запоминаются нам не своим выдающимся качеством, а диалогом, состоявшимся с продавцом или представителем компании при их заказе. Одни из этих специалистов мастерски владеют сарказмом, другие не стесняются иронизировать или острить прямо в ответе на отзыв. Да что там! Иногда даже чат-бот может заставить улыбнуться.
Героев сегодняшней подборки AdMe.ru объединяет одно: их услуги неидеальны, зато ответы рассмешили весь интернет.
1. Когда владеешь искусством не париться о том, что там написали в отзыве
2. Может, вам еще и белье чистое подавай?
3. Ну оценку же поставили, остальное неважно
4. Где-то послышался звук древнего модема
5. Когда бот твоей компании — прирожденный хитрец
6. В этой жизни главное — уметь посмеяться над собой
7. Хрестоматийный случай из жизни техподдержки
8. И объяснительную напишет!
9. Поддержка быстрая и сотрудники интересные
10. Какая неожиданность! Был уверен, что с собой положил
11. Когда ты продавцу слово, а он тебе десять
12. Удивительное — рядом
13. Когда у менеджера своя атмосфера и мотивация
14. Был покупатель — стал испытатель
15. «И не заказывайте у нас больше!»
16. Они ничего не слышали о любви к покупателям. Инфа — сотка
17. Действительно, им-то откуда знать, почему цена такая?!
18. «Получили ваш отзыв, читать так и не решились»
19. Ну что тут сложного?!
20. Если надо объяснять, то не надо объяснять
А какой диалог с продавцом или службой поддержки больше всего запомнился вам? Может быть, у вас остался скрин переписки и вы покажете его в комментариях?
Фото на превью NA.BASH / Pikabu