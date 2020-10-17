20 представителей компаний, у которых степень магистра по сарказму

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Подчас товары или услуги запоминаются нам не своим выдающимся качеством, а диалогом, состоявшимся с продавцом или представителем компании при их заказе. Одни из этих специалистов мастерски владеют сарказмом, другие не стесняются иронизировать или острить прямо в ответе на отзыв. Да что там! Иногда даже чат-бот может заставить улыбнуться.

Героев сегодняшней подборки AdMe.ru объединяет одно: их услуги неидеальны, зато ответы рассмешили весь интернет.

1. Когда владеешь искусством не париться о том, что там написали в отзыве

2. Может, вам еще и белье чистое подавай?

3. Ну оценку же поставили, остальное неважно

4. Где-то послышался звук древнего модема

5. Когда бот твоей компании — прирожденный хитрец

6. В этой жизни главное — уметь посмеяться над собой

7. Хрестоматийный случай из жизни техподдержки

8. И объяснительную напишет!

9. Поддержка быстрая и сотрудники интересные

10. Какая неожиданность! Был уверен, что с собой положил

11. Когда ты продавцу слово, а он тебе десять

12. Удивительное — рядом

13. Когда у менеджера своя атмосфера и мотивация

14. Был покупатель — стал испытатель

15. «И не заказывайте у нас больше!»

16. Они ничего не слышали о любви к покупателям. Инфа — сотка

17. Действительно, им-то откуда знать, почему цена такая?!

18. «Получили ваш отзыв, читать так и не решились»

19. Ну что тут сложного?!

20. Если надо объяснять, то не надо объяснять