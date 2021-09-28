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20+ предпринимателей, которые решили, что нужно делать либо суперкруто и удобно, либо никак

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Пользователи сети находят нестандартно оформленные вещицы с непривычным функционалом. А мы все больше убеждаемся в том, что усовершенствовать можно что угодно, будь то детские башмачки или гигиенические тампоны. Мы думаем, что правильный подход к созданию предметов обихода может преобразить мир.

AdMe.ru предупреждает: посмотрев сегодняшнюю фотоподборку, вы можете захотеть что-нибудь купить.

1. «Получил посылку, открыл и обнаружил, что ее упаковали в коробку с сотнями воздушных шариков»

2. «Нашел этот бриллиант на упаковке с острой лапшой»

3. Логотип этой авиакомпании состоит из маленьких самолетиков

4. Полуторалитровая бутылка с водой

5. В этой бутылке есть маленькая копия Маттерхорна

Маттерхорн — вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии (кантон Вале) и Италии (провинция Валле-д’Аоста). — Прим. AdMe.ru.

6. Эти тампоны как печенье с предсказаниями. Производитель добавил на упаковку мотивирующие цитаты

«Победа!», «Удача — это вопрос веры», «Используй силу и контроль, чтобы сделать все наилучшим образом», «Никогда не сдавайся», «Пробеги еще одну милю», «На старт, внимание, марш!», «Собери команду!».

7. Застежка этой упаковки для хлеба сделана не из пластика, а из бумаги

8. Эти наушники упакованы в виде двух нот

9. В Азии соломки заменили крышками-поилками

10. Эту детскую обувь можно расстегнуть полностью

11. «В моей резинке для волос есть кармашек»

12. «Заказал новое офисное кресло. В коробку также положили перчатки, чтобы можно было надеть их при сборке»

13. Этот пакет для буррито намного меньше обычного

14. На этой коробочке из-под йогурта штрихкод изображает водопад

15. В бутылке сока как будто притаилась ящерица

16. Колпачок ручки в виде котика

17. «Шорты делают мне комплимент»

«Тебе очень идет».

18. «Эти баночки для йогурта сделаны специально такими, чтобы использовать их повторно»

19. Нет, тем, кто покупает такие ежедневки, не по 5 лет

20. «Заказал матрас. И вот в каком виде он пришел. Вижу такое впервые!»

21. «Купил корейские весы. Что я делаю не так?»

Какой крутой или удобный дизайн запомнился вам? Может быть, у вас есть фото?

Фото на превью DeviceOk5590 / Reddit
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