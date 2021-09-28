20+ предпринимателей, которые решили, что нужно делать либо суперкруто и удобно, либо никак

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Пользователи сети находят нестандартно оформленные вещицы с непривычным функционалом. А мы все больше убеждаемся в том, что усовершенствовать можно что угодно, будь то детские башмачки или гигиенические тампоны. Мы думаем, что правильный подход к созданию предметов обихода может преобразить мир.

AdMe.ru предупреждает: посмотрев сегодняшнюю фотоподборку, вы можете захотеть что-нибудь купить.

1. «Получил посылку, открыл и обнаружил, что ее упаковали в коробку с сотнями воздушных шариков»

2. «Нашел этот бриллиант на упаковке с острой лапшой»

3. Логотип этой авиакомпании состоит из маленьких самолетиков

4. Полуторалитровая бутылка с водой

5. В этой бутылке есть маленькая копия Маттерхорна

Маттерхорн — вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии (кантон Вале) и Италии (провинция Валле-д’Аоста). — Прим. AdMe.ru.

6. Эти тампоны как печенье с предсказаниями. Производитель добавил на упаковку мотивирующие цитаты

«Победа!», «Удача — это вопрос веры», «Используй силу и контроль, чтобы сделать все наилучшим образом», «Никогда не сдавайся», «Пробеги еще одну милю», «На старт, внимание, марш!», «Собери команду!».

7. Застежка этой упаковки для хлеба сделана не из пластика, а из бумаги

8. Эти наушники упакованы в виде двух нот

9. В Азии соломки заменили крышками-поилками

10. Эту детскую обувь можно расстегнуть полностью

11. «В моей резинке для волос есть кармашек»

12. «Заказал новое офисное кресло. В коробку также положили перчатки, чтобы можно было надеть их при сборке»

13. Этот пакет для буррито намного меньше обычного

14. На этой коробочке из-под йогурта штрихкод изображает водопад

15. В бутылке сока как будто притаилась ящерица

16. Колпачок ручки в виде котика

17. «Шорты делают мне комплимент»

«Тебе очень идет».

18. «Эти баночки для йогурта сделаны специально такими, чтобы использовать их повторно»

Родители пьют из них кофе. © ssf837 / Reddit

19. Нет, тем, кто покупает такие ежедневки, не по 5 лет

20. «Заказал матрас. И вот в каком виде он пришел. Вижу такое впервые!»

21. «Купил корейские весы. Что я делаю не так?»

Чувак, они же сделаны специально для детей. © mastertheloliblaster / Reddit