20+ предпринимателей, которые решили, что нужно делать либо суперкруто и удобно, либо никак
Пользователи сети находят нестандартно оформленные вещицы с непривычным функционалом. А мы все больше убеждаемся в том, что усовершенствовать можно что угодно, будь то детские башмачки или гигиенические тампоны. Мы думаем, что правильный подход к созданию предметов обихода может преобразить мир.
AdMe.ru предупреждает: посмотрев сегодняшнюю фотоподборку, вы можете захотеть что-нибудь купить.
1. «Получил посылку, открыл и обнаружил, что ее упаковали в коробку с сотнями воздушных шариков»
2. «Нашел этот бриллиант на упаковке с острой лапшой»
3. Логотип этой авиакомпании состоит из маленьких самолетиков
4. Полуторалитровая бутылка с водой
5. В этой бутылке есть маленькая копия Маттерхорна
Маттерхорн — вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии (кантон Вале) и Италии (провинция Валле-д’Аоста). — Прим. AdMe.ru.
6. Эти тампоны как печенье с предсказаниями. Производитель добавил на упаковку мотивирующие цитаты
«Победа!», «Удача — это вопрос веры», «Используй силу и контроль, чтобы сделать все наилучшим образом», «Никогда не сдавайся», «Пробеги еще одну милю», «На старт, внимание, марш!», «Собери команду!».
7. Застежка этой упаковки для хлеба сделана не из пластика, а из бумаги
8. Эти наушники упакованы в виде двух нот
9. В Азии соломки заменили крышками-поилками
10. Эту детскую обувь можно расстегнуть полностью
- Тот, кто это придумал, гений. © upvotemethanks / Reddit
11. «В моей резинке для волос есть кармашек»
12. «Заказал новое офисное кресло. В коробку также положили перчатки, чтобы можно было надеть их при сборке»
13. Этот пакет для буррито намного меньше обычного
14. На этой коробочке из-под йогурта штрихкод изображает водопад
15. В бутылке сока как будто притаилась ящерица
16. Колпачок ручки в виде котика
17. «Шорты делают мне комплимент»
«Тебе очень идет».
18. «Эти баночки для йогурта сделаны специально такими, чтобы использовать их повторно»
- Родители пьют из них кофе. © ssf837 / Reddit
19. Нет, тем, кто покупает такие ежедневки, не по 5 лет
20. «Заказал матрас. И вот в каком виде он пришел. Вижу такое впервые!»
21. «Купил корейские весы. Что я делаю не так?»
- Чувак, они же сделаны специально для детей. © mastertheloliblaster / Reddit
Какой крутой или удобный дизайн запомнился вам? Может быть, у вас есть фото?