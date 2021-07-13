20+ предприимчивых людей, в квартирах которых ни один уголочек без дела не простаивает

Когда пузырьки перестают помещаться на полки в ванной, а одежда так и норовит «выпрыгнуть» из шкафа, понимаешь, что самое время грамотно организовать пространство в доме. Можно обратиться к профессиональным консультантам по порядку за помощью или же сделать все своими руками. Главное — запастись временем и терпением.

Пользователи сети хвастаются, как им удалось навести чистоту и при этом сэкономить драгоценное место в квартире.

А у нас в AdMe.ru руки так и чешутся показать вам эти простые, но гениальные идеи.

Как компактно разместить чистящие средства под раковиной

«До того как я вышла замуж, кто-то дал мне совет: хранить полотенца свернутыми. Так они выглядят аккуратнее»

Выдвижные органайзеры — отличное решение для хранения любимых специй

«Наконец моя косметика не засоряет столешницу»

«Теперь в мой шкаф в ванной комнате помещается вдвое больше вещей»

Разделители помогут избежать беспорядка на широких полках

В пластиковых контейнерах от сменных кассет для бритв можно хранить тени

«Использую шкафы по максимуму: слева — специи, справа — мерные ложки»

Детские игры и пазлы удобно складывать в папки на молнии

Когда в ванной не хватает места для хранения многочисленных пузырьков

«Пустые коробки от смартфонов и очков помогли мне навести порядок в ящике с ручками»

«Совмещаю любовь к макияжу и науке»

Как рационально использовать пространство над стиральной машинкой

«Собрала в одном месте наши с сестрой средства женской гигиены. На все про все ушло 45 минут»

Как круто все организовано! Любой запросто найдет все что нужно. © MayaR27 / Reddit

«Количество моей косметики все увеличивалось и увеличивалось, поэтому я купила корзинку на колесах, которая помещается между столом и стеной»

«Я нашла способ, как хранить все свои кепки. Сэкономила столько места!»

Магнитный органайзер соберет многочисленные провода в одном месте

«Нашла отличное применение одноразовым пластиковым трубочкам! Использую их для хранения цепочек и браслетов. Так они никогда не путаются»

«Удобно для путешествий».

«Живу одна, и никто не подаст мне новый рулон, если старый вдруг закончится. А в ванной нет места, чтобы хранить запасы, поэтому я купила корзинку»

«Ставлю ее рядом с унитазом».

«Купила банку для печенья. Печенья нет, а в ванной парня мало места для хранения. Поэтому складываю в нее свои прокладки и тампоны»

«Не теряйте заколки! Заметил это в ванной. Моя жена гений»