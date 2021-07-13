20+ предприимчивых людей, в квартирах которых ни один уголочек без дела не простаивает
Когда пузырьки перестают помещаться на полки в ванной, а одежда так и норовит «выпрыгнуть» из шкафа, понимаешь, что самое время грамотно организовать пространство в доме. Можно обратиться к профессиональным консультантам по порядку за помощью или же сделать все своими руками. Главное — запастись временем и терпением.
Пользователи сети хвастаются, как им удалось навести чистоту и при этом сэкономить драгоценное место в квартире.
А у нас в AdMe.ru руки так и чешутся показать вам эти простые, но гениальные идеи.
Как компактно разместить чистящие средства под раковиной
«До того как я вышла замуж, кто-то дал мне совет: хранить полотенца свернутыми. Так они выглядят аккуратнее»
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«Наконец моя косметика не засоряет столешницу»
«Теперь в мой шкаф в ванной комнате помещается вдвое больше вещей»
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«Использую шкафы по максимуму: слева — специи, справа — мерные ложки»
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«Пустые коробки от смартфонов и очков помогли мне навести порядок в ящике с ручками»
«Совмещаю любовь к макияжу и науке»
Как рационально использовать пространство над стиральной машинкой
«Собрала в одном месте наши с сестрой средства женской гигиены. На все про все ушло 45 минут»
- Как круто все организовано! Любой запросто найдет все что нужно. © MayaR27 / Reddit
«Количество моей косметики все увеличивалось и увеличивалось, поэтому я купила корзинку на колесах, которая помещается между столом и стеной»
«Я нашла способ, как хранить все свои кепки. Сэкономила столько места!»
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«Нашла отличное применение одноразовым пластиковым трубочкам! Использую их для хранения цепочек и браслетов. Так они никогда не путаются»
«Удобно для путешествий».
«Живу одна, и никто не подаст мне новый рулон, если старый вдруг закончится. А в ванной нет места, чтобы хранить запасы, поэтому я купила корзинку»
«Ставлю ее рядом с унитазом».
«Купила банку для печенья. Печенья нет, а в ванной парня мало места для хранения. Поэтому складываю в нее свои прокладки и тампоны»
«Не теряйте заколки! Заметил это в ванной. Моя жена гений»
Какой из советов вам приглянулся? Есть ли у вас какие-то секреты, которые помогают рационально использовать пространство и хранить все на своих местах?
Фото на превью AlGsRhythm / Twitter
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