20 предметов, предназначение которых настолько загадочно, что его пришлось выяснять всем интернетом

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С самого своего появления на Земле человек пытался облегчить себе труд и так или иначе автоматизировать его, для чего и придумывал различные приспособления. Мы изобрели миллионы различных устройств и механизмов, и некоторые из них настолько необычны, что их предназначение угадывается далеко не сразу.

AdMe.ru обнаружил на Reddit целое сообщество, где люди выясняют, что за диковинную вещь они отыскали дома или в магазине.

«Продавцы в антикварной лавке, где я купил этот предмет, не смогли сказать, для чего он»

Ответ: это держатель для окорока или ростбифа. У него должна быть разделочная доска, к которой он крепится.

«Этот предмет мне положили в пакет вместе с обувью, которую я купила в интернет-магазине. Штука около 18 см длиной. Была упакована в желтую сетку»

Ответ: это часть специального приспособления для демонстрации обуви на витрине.

«Для чего нужно это странное приспособление, соединяющее заднее колесо с бампером?»

Ответ: это самодельное зарядное устройство. Скорее всего, автомобиль используется как тягач для дома на колесах и зарядки его аккумулятора.

«Кто-то отдал эту штуку моей жене, потому что не знал, как пользоваться, а выкидывать было жалко»

Ответ: это гималайский календарь. Первая линия с шариками — месяц, вторая и третья — число, последние четыре — год.

«Моему другу подарили это на свадьбу много лет назад. Тот, кто дарил, не знал, что это»

Ответ: это держатель для сыра. На него нанизывают кусок, чтобы сделать слайсы с помощью терки.

«Думаю, это кастрюля, но странная крышка меня смущает»

Ответ: это кастрюля, предназначенная для приготовления блюд на водяной бане. Благодаря крышке на кастрюлю можно поставить емкости разных диаметров.

«Очевидно, что это нож для писем с линейкой. Но зачем эти странные зеленые кнопочки?»

Ответ: они нужны для взвешивания письма.

«Таинственный объект, найденный на распродаже в Германии»

Ответ: это насадка-распылитель для пылесоса.

«Непонятная коробочка. Судя по надписи, ей больше 100 лет. Есть разные отверстия и штырьки. Что это вообще такое?»

Ответ: это коробка фирмы Singer для хранения швейных принадлежностей.

«Мой друг получил это в качестве подарка на день рождения»

Ответ: это шишка растения под названием банксия. Их сушат и используют в качестве диспенсера для аромамасел.

«10-сантиметровая железная штуковина. Что это?»

Ответ: это так называемый тычковый нож. Используется как оружие самообороны.

«Шар кажется полым, а „штырь“ похож на линейку. Есть идеи?»

Ответ: это старинный гидрометр (ареометр), предназначенный для определения удельного веса жидкости. Использовался для определения крепости алкоголя.

«Нашел этот прибор в антикварном магазине. Края отверстия посередине не острые, так что это не нож»

Ответ: это прибор под названием «фойерцангенболе» (Feuerzangenbowle). Используется при приготовлении пунша. На него кладут кусок сахара, пропитанный ромом, и при нагревании сладкие капли падают в напиток.

«Найдено в карьере с помощью металлоискателя, предположительно серебряное. Монета для сравнения размера»

Ответ: это ручка от вилки или ложки.

«Нашел в одной из коробок, принадлежавших умершему дедушке. С обратной стороны ничего нет»

Ответ: это нечто вроде современной накопительной карты магазина.

«Что это за странная маленькая „комнатка“ под потолком старого сарая? Для человека она слишком мала»

Ответ: это гнездо для сипух. Эти птицы безвредны и едят грызунов, от которых страдают запасы зерна.

«Кто-нибудь знает, что это? Моя мама нашла эту штуку на полке в нашем доме, и она кажется ей подозрительной»

Ответ: это так называемая звуковая бомба. Через некоторое время после активации она начинает издавать звук громкостью 110–115 дБ, что примерно сравнимо с ревом самолетной турбины.

«Нашел эту тяжелую металлическую штуку в земле с помощью металлодетектора»

Ответ: это медаль. Вверху виден остаток от дужки, в которую продевалась лента.

«Убирался в отцовском гараже и нашел эту скалку. Отец не знает, для чего она, и хранил просто потому, что она прикольно выглядит»

Ответ: это скалка для равиоли.

«Этот массивный гаечный ключ достался мне в наследство. Банан для сравнения размера. Он функционален или это просто гигантская безделушка?»

Ответ: этот ключ полностью функционален и используется на крупных трубопроводах, например нефтяных.

А у вас есть дома загадочные вещи? Покажите их фото, и, возможно, все вместе мы узнаем их предназначение.