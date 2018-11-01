20+ преданных мужчин, которые на что только не пойдут ради идеального фото для своей дамы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В своем инстаграме каждая девушка стремится выкладывать самые красивые снимки. Селфи — это, конечно, хорошо, но ведь их нужно чем-то разбавлять: путешествиями, волшебными локациями и какими-либо активностями. А для этого совершенно необходим фотограф. И здесь на помощь приходят мужчины. Они любят нас настолько, что готовы терпеливо делать по сотне одинаковых кадров, чтобы мы в итоге остались довольны одной-единственной фотографией, которую размещаем в своем аккаунте.

AdMe.ru нашел снимки пользователей инстаграма, которые под хештегом #boyfriendsofinstagram демонстрируют то, как выглядит со стороны процесс создания фотографий для страничек девушек в соцсетях.

1. Командная работа

2. Пляжные фоточки требуют особой выдержки...

3. И терпения

4. А еще — творческого подхода

5. Риск для жизни — ничто по сравнению с идеальным снимком

6. Ракурс тоже имеет значение

7. Кропотливый процесс

8. Это уже можно назвать отдельным видом спорта. Ну или хотя бы фитнеса

9. Братья по несчастью

10. Когда кладешь все к ее ногам

11. Истинная причина, зачем мы приходим на пляж

12. Слаженные действия

13. Традиционное фото с башнями можно разнообразить только правильной точкой съемки

14. Получилось совместное фото

15. Самый терпеливый

16. Инстаграму все возрасты покорны

17. Настоящая увлеченность делом

18. Когда ты муж инстаблогера

19. Когда банальные фото с подружками из кафе уже надоели

20. «Настоящая причина того, зачем она зовет меня с собой во все поездки»

21. Нельзя просто взять и не присесть, пока фоткаешь любимую

Бонус: «Вот почему я хочу детей»