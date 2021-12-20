20+ поступков людей, которые могут вывести из себя даже тибетского монаха

О людях судят не по словам, а по делам. Иногда обаятельные соседи, душевные коллеги или чудесные родственники благодаря своим поступкам открываются нам с такой неожиданной стороны, что только диву даешься. Кажется, будто они живут, работают и отдыхают, наплевав на всех остальных людей с высокой колокольни.

Мы в AdMe.ru считаем, что, вероятно, многие даже не догадываются о том, как сильно их поступки раздражают окружающих. И мы решили показать те примеры поведения, которые хотелось бы наблюдать в своей жизни как можно реже.

Когда вы не дружите с соседями

Цель жизни: никогда не стать таким человеком, как тот, кто живет в квартире слева. © rvncerr / Twitter

В стене туалета одного из кафе в Московской области был обнаружен паз. Для чего? А вот для чего!

«И так каждое утро. Как с такими бороться?»

«Звонит мама, мол, родственники приезжают в Москву, остановиться негде, пусть у тебя на даче поживут. Встретил, довез до дачи, все показал. Вот как они пожили»

«Я работаю в гостинице еще с лета, но до сих пор не могу врубиться, почему некоторые делают так»

«В таком состоянии нам сдали машину в автосалон при покупке новой»

«Я встаю по утрам и обнаруживаю, что мое полотенце для душа мокрое и валяется на полу, потому что мои соседи по комнате — редиски»

«Были на концерте на стадионе. Сидели в 1-м ряду и постоянно видели такую картину. Люди! Вы не прозрачные!»

«Мой сосед по комнате разлил гель для стирки и бросил все в таком виде»

На осмотре у гинеколога. Только вот ноги мужские и кресло не гинекологическое!

«Соседи по квартире оставляют грязную посуду в таком виде. Справа от раковины у нас стоит посудомоечная машина. Используйте ее!»

Ладно, на место вернуть трудно. Но до ближайшего холодильника или кассы донести можно же?

Интересно, дома эти люди ведут себя так же или разбрасывать вещи можно только на чужой территории?

Ох уж эти чужие волосы

«Как мой младший брат „вешает“ полотенце сушиться»

«Раздражают люди, которые оставляют в тележках для покупок свои объедки и фантики»

«Мама использует мой планшет как подставку»

«У нас дома был гость. В таком виде он оставил раковину после себя»

«Kоллега бросает свой стул посреди дороги каждый раз, когда встает из-за стола»

«Бесят люди, которые ведут себя в поездах вот так»

«Кто-то из соседей решил создать новогоднее настроение, носок со сладостями повесил. И суток не прошло, как остался лишь скотч»

«Хорошего настроения, соседи! Угощайтесь и подкладывайте».