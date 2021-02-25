20+ продуктов, которые привычны для местных, а для нас они та еще диковинка
Как известно, о вкусах не спорят, особенно если речь идет о вкусах любимых деликатесов. Почти в каждой стране найдется национальное блюдо или продукт, от которого у иностранца сведет скулы. Мы можем воротить нос от шведского сюрстремминга, но с удовольствием уплетать селедку под шубой, один вид которой, к примеру, у французского гурмана вызовет нервный тик. Но даже популярные и известные всем продукты в разных странах могут сильно различаться, ведь производители нередко подстраиваются под местные вкусовые предпочтения.
Мы в AdMe.ru выяснили, где можно попробовать соленую газировку, что за неожиданный продукт финны кладут в пиццу и какие еще лакомства в разных странах привычны для местных, а туристы считают их настоящей диковинкой.
1. В Польше можно встретить лапшу быстрого приготовления со вкусом борща
2. «У нас в Квебеке (Канада) продается Coca-Cola с кленовым вкусом»
3. Венесуэльские Oreo коричневые, а не черные
4. Чипсы Pringles во вкусом сосиски в тесте родом из Ирландии
5. «У нас в Мексике продается соленая газированная вода с нотками цитрусовых. И это самая вкусная и освежающая газировка на свете»
6. В Японии чай Lipton выпускается в картонных упаковках
7. «Моя сестра наткнулась на это в швейцарском магазине в отделе с американской едой. Пицца-бургеры с начинкой из хот-догов»
8. В российских супермаркетах можно встретить кетчуп со вкусом колы
9. В Японии вы найдете чипсы Lay’s со вкусом чая матча и сакуры
10. В США продается печенье Oreo, которое в ограниченном количестве выпустили в поддержку нового альбома певицы Леди Гага. Оно розово-зеленого цвета и имеет ванильный вкус
11. В Таиланде можно попробовать кофе со вкусом банана, манго и даже дуриана
12. В Хорватии продается Fanta, которую при желании можно сделать вишневой: к ней прилагается топинг
13. Только на Гавайях вы можете заказать в McDonald’s саймин (местный традиционный суп с лапшой)
14. «Чипсы со вкусом борща. Ох уж эта Азия»
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С такими чипсами и девушка не нужна. Все для холостяка. © HOLS / Pikabu
15. В России можно найти Sprite со вкусом огурца
16. «KitKat с морской солью из Японии. Кстати, очень даже вкусно»
17. В Финляндии продается пицца с попкорном
18. Путин из канадского McDonald’s — традиционное квебекское блюдо из картошки, молодого сыра и сладкой подливки
19. «Попробовал в Индонезии чипсы со вкусом клейкого риса и манго. Не так плохо, как я думал»
20. «Увидел недавно в Японии гибрид колы и пепси»
21. В российских McDonald’s готовят бургеры с ржаными булочками, а в японской сети 7-Eleven на булочках делают тиснение в виде цветочка из игры Super Mario
А в каких странах вам приходилось пробовать непривычные лакомства или деликатесы? И какой продукт из перечисленных вы были бы не прочь увидеть на полках наших магазинов?