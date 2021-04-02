20 популярных фраз, которые бесят миллионы людей по всему миру

В жизни часто происходят ситуации, способные вывести нас из состояния равновесия. Ненароком пролитый чай, опоздание на автобус или сломанный каблук могут стать испытанием для нашей нервной системы. Еще хуже становится в те моменты, когда близкие, стараясь приободрить нас, только усугубляют положение своими словами.

Мы в AdMe.ru посовещались и собрали список фраз, которые способны вывести из себя кого угодно. Говорить их близким уж точно не стоит, если только вы не хотите испортить с ними отношения.

«Все случайное неслучайно»

Часто так говорят, когда пытаются найти высший смысл в любых, даже самых незначительных событиях. Например, почему в доме отключили свет или зачем кошка перешла дорогу. Да ей просто надоело сидеть на этой стороне улицы! Не все в этом мире должно иметь сакральный смысл.

«Если тебя это утешит, то у меня вот так...»

Люди произносят эту фразу, когда хотят разделить с нами эмоциональное бремя. Доверие — это хорошо. Но становится неприятно, когда эти слова следуют сразу после того, как мы излили душу и рассказали собеседнику о своих проблемах. Появляется ощущение, что наши беды не так уж и важны для него.

«Без обид, но...»

По идее, эта фраза должна предотвратить ссору, однако получается наоборот. Собеседник знает, что своими словами может расстроить нас, но продолжает говорить неприятные вещи. А если мы обидимся на это, то сами виноваты. Нас же предупреждали: без обид. Остается только смириться с таким человеком или ответить ему так, чтобы у него больше не возникало желания высказать свое «безобидное» мнение.

«Понять и простить»

Такой совет мы можем услышать в отношении человека, который регулярно подводит нас. И если на незначительный проступок еще можно закрыть глаза, то в случае серьезной провинности уже не хочется быть всепрощающим и милым.

«Могло бы быть и хуже»

И почему после этой фразы совсем не легче? Быть может, потому, что она обесценивает наши переживания и проблемы, а вместо слов поддержки мы получаем рассуждения из серии «у других людей бывает и похуже». Неудивительно, что это так бесит.

«Я же говорил!»

Соблазн произнести такую фразу и утвердиться в собственной правоте велик ужасно. Но как бы нам ни хотелось это сделать, лучше в данном случае промолчать. Ведь собеседник хочет получить поддержку, а не выслушивать нотации.

«Ты только не плачь!»

Рассказывая о своих несчастьях, мы часто стараемся делать вид, что ситуация находится под контролем. Но одна случайно брошенная фраза сводит все наши старания на нет. И сразу чувствуешь себя слабым и жалким, а слезы сами льются из глаз.

«Вот когда ты будешь на моем месте...»

Скажем прямо: этого никогда не произойдет. Поменяться телами мы не можем физически (на это способны только герои фильмов), а если когда-нибудь и окажемся в такой же ситуации, то это уже будет в другое время и при других обстоятельствах.

«Стыдно не знать!»

Все на свете знать невозможно. А потому жутко бесит, когда какой-нибудь умник решает блеснуть эрудицией и возвыситься за счет других. Чем упрекать за незнание, лучше взять и подсказать, особенно если о помощи уже попросили.

«Будь спокойнее!»

Бывают дни, когда раздражает все вокруг. Места, люди, события — абсолютно все. Мы, конечно, стараемся сохранить самообладание и не давать волю эмоциям. Но в такие моменты даже случайно оброненная фраза «Ты чего такой напряженный? Будь спокойнее!» может довести до белого каления.

«Заранее спасибо»

Все мы хотим быть вежливыми, поэтому, излагая просьбу, часто благодарим авансом. Выглядит же это как манипуляция: скажу спасибо, тогда и не откажут. Собеседник оказывается в неудобном положении и вынужден согласиться. Конечно, это принесет определенный результат, но лучше, когда человек сам решает помочь нам.

«Вот что мне пришлось сделать из-за тебя»

Люди считают, что такие слова заставят нас почувствовать себя виноватыми. Однако ничего, кроме раздражения, эта фраза вызвать не может. Каждый человек может сам отвечать за свои поступки, а не перекладывать ответственность за принятые решения на других.

«О господи!»

И это не просьба к высшим силам о помощи, а просто реакция на любую новость. Особенно раздражает то, сколько эмоций вкладывает собеседник в эту фразу. Как будто это у него что-то случилось.

«Там же сплошная химия!»

Если разобраться, то практически все в нашем мире состоит из химических элементов. Даже в теле человека содержится больше половины таблицы Менделеева. А уж сколько их в окружающих нас предметах! Но мы не задумываемся об этом ровно до тех пор, пока не увидим ярко-красное яблоко или слишком желтый болгарский перец.

«Не спрашивай»

Когда мы долго не виделись с человеком, естественным будет поинтересоваться, как у него дела. Но когда на теплое приветствие получаешь такой ответ, невольно задумываешься: а есть ли смысл продолжать разговор?

«Готовьте до полного приготовления»

Такую формулировку можно увидеть практически в каждом рецепте. Только одно остается непонятным: а как узнать о его готовности без четких инструкций? Если бы мы знали, как это делать, то не искали бы ответа в интернете.

«Все в порядке?»

Порой очевидно, что дела у нас идут не так, как хотелось бы. И вместо помощи со стороны других мы слышим нелогичный вопрос: «Все в порядке?» В такие момент впадаешь в ступор и даже не знаешь, что ответить человеку.

«Главное, чтобы тебе нравилось»

Собираясь приобрести какую-то вещь, мы часто просим знакомых посмотреть, идет она нам или нет. И как же раздражает, когда вместо адекватной оценки слышим фразу: «Главное ведь, чтобы тебе нравилось». Собеседник рад, что нашел выход из щекотливой ситуации, а вы остаетесь в недоумении от такого «совета». Сама по себе вещь может быть действительно неплоха, но, если она полнит на 10 кг и накидывает пару лет сверху, может, об этом все-таки стоит сказать?

«Клиент всегда прав»

Боль всех людей, работающих в сфере обслуживания. Ведь если клиент всегда прав, то сотрудник всегда виноват. Даже если на самом деле это и не так. Это наводит на мысль, что в компании не ценят своих специалистов. А ничто так не заставляет возненавидеть свою работу, как отсутствие признания.

«Моя вторая половинка это не одобряет»

Когда наши друзья вступают в романтические отношения, мы можем только порадоваться за них. Но если имя второй половинки то и дело всплывает в разговорах, а его / ее мнение преподносится как единственно верное, такое просто не может не раздражать.