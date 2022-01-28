20+ пользовательских открытий, которые стали наглядным ответом на вопрос «Что будет, если?»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Благодаря пользователям интернета, которые умеют подмечать занимательные моменты в жизни, мы можем узнать ответы на некоторые любопытные вопросы. Например, что будет, если долгое время не сгибать пальцы. Или во что превратится хлеб, если забыть про него на 3 недели.

Мы в AdMe.ru увидели в сети любопытные фотографии, которые запечатлели результаты случайных экспериментов.

1. «Я не сгибал свой сломанный палец две недели, и следы сгиба почти исчезли»

Это похоже на плохой фотошоп. © JustVacuumingAround / Reddit

2. Эту пиццу заказали на обед, но не успели съесть. Вот что с ней стало за 6 месяцев

3. Так будет выглядеть осиное гнездо, если насекомые задумают сделать его на окне

4. В холодную погоду на окне машины отобразился отпечаток наклейки, которая была наклеена много лет назад

5. «Кажется, мой лимон лежал в холодильнике слишком долго»

6. Вот как будет выглядеть ребенок, подошедший к двери с матовым стеклом

7. «Я готовил краснокочанную капусту с яйцами, и они посинели»

8. «Это рождественская елка моей бабушки после того, как папа и дядя слегка встряхнули ее»

9. «Посадил два маленьких черенка одного и того же кактуса в одно и то же время, и они выросли совершенно по-разному»

10. «Папа налил масло в бутылку до самых краев, и она стала выглядеть как цельный кусок стекла»

11. Вот что стало с машиной, застрявшей под теплотрассой, которую прорвало

12. «Мой гель для душа упал, пролился и высох»

13. «Я вскипятила воду в пароварке, и дно из нержавеющей стали посинело»

14. Монета попала в шредер

15. Это забытый в рисоварке отварной рис

16. «Моя младшая дочь умудрилась убрать усы у своего игрушечного Марио»

17. «Почистила медную раковину уксусом и морской солью. Через несколько часов на тряпке, которой я вытирала все насухо, выросли кристаллы соли»

18. «После стирки моя бутылка на 32 унции (на фото слева) уменьшилась до 9 унций. Колпачок, кстати, все еще подходит»

19. «Вот такая красота проросла, пока нас не было дома»

20. Вот что произойдет с куском мыла, если вы оставите его в ванной и долгое время не будете им пользоваться

21. Кто-то нашел это под лестницей в старом доме

22. Вот что происходит, когда вы сажаете семена моркови слишком близко друг к другу

23. Это яйцо снесла старая курица

24. «Жена 3 недели не вспоминала о хлебе, оставленном в хлебнице»