20+ пользователей сети, у которых черный пояс по комментированию

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Некоторые люди настолько саркастичны, что под любым, даже самым безобидным постом их так и тянет оставить желчный комментарий. Именно так можно узнать от совершенно постороннего человека всю правду о том, почему у тебя не складывается личная жизнь, и даже начать вдруг бояться Google Maps.