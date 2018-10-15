20+ пользователей сети, у которых черный пояс по комментированию
Некоторые люди настолько саркастичны, что под любым, даже самым безобидным постом их так и тянет оставить желчный комментарий. Именно так можно узнать от совершенно постороннего человека всю правду о том, почему у тебя не складывается личная жизнь, и даже начать вдруг бояться Google Maps.
AdMe.ru подготовил свежую подборку комментариев от пользователей, у которых, кажется, всегда и на все готов остроумный ответ.
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А какому комментатору, на ваш взгляд, можно присвоить Гран-при в соревновании самых саркастичных людей планеты?