Пользователи сети поделились 23 фактами, которые повергли их в шок

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Как вообще кого-то можно удивить в XXI веке? Вы тоже так думаете? Но на самом деле даже самые простые факты могут шокировать, и герои нашей статьи прочувствовали это на себе. Мята имеет холодно-острый вкус, Тед из «Как я встретил вашу маму» выступает за сборную Мексики, а спиннеры придумали где-то в 2000 году до н. э. Ну как, готовы получить еще больше невероятной информации?

AdMe.ru подобрал для вас 23 факта, о которых не напишут в «Википедии».

«И тут моя самооценка резко поднялась»

Бекстейдж фотосессий для учебников

«Похоже, Тед решил поискать себе девушку еще и на футбольном поле»

Зачем нужны все энциклопедии мира, когда есть интернет с такими открытиями

«Сегодня я наглядно понял, насколько пепперони (слева) жирнее овощной пиццы (справа)»

«Муж Энн Хэтэуэй очень похож на Уильяма Шекспира. А жену Уильяма Шекспира звали... Энн Хэтэуэй!»

Даже президентам иногда не везет

«Сегодня я осознала, что „Красти Краб“ — это ловушка для крабов. Может, именно поэтому он единственный краб во всем мультфильме?»

Как многого мы не знаем про своих котов

И что с этим осознанием теперь прикажете делать?

Автодилерам стоит насторожиться

«Вот доказательство того, что в современном мире не осталось оригинальных идей»

«Спиннер с головами животных. Обожженная глина (2000−1800 годы до н. э.)»

И остальных вещей в кладовке это тоже касается

В такой формулировке звучит ужасающе, но ведь не поспоришь

«Яйцо, одна из самых популярных форм поедания детей».

Взрослая жизнь в нескольких предложениях

«Да, Микки крут, но давайте вспомним о Гуфи. Он — отец-одиночка, который сам поднимал сына. И когда он потерял работу, он вернулся в колледж, чтобы в будущем получить хорошую работу и обеспечивать сына»

Существует как минимум 5 фильмов, которые доказывают, что этого лучше не делать

Понадобилось минут 5, чтобы это осознать

«Кажется, у модных брендов свои источники вдохновения»

Новый вид автостопа

«Современные дети в 7 лет и я, когда мне было 7 лет»

Когда вырос и стал интровертом

«Чарли Чаплин что-то знал...»