Пользователи сети поделились 23 фактами, которые повергли их в шок
Как вообще кого-то можно удивить в XXI веке? Вы тоже так думаете? Но на самом деле даже самые простые факты могут шокировать, и герои нашей статьи прочувствовали это на себе. Мята имеет холодно-острый вкус, Тед из «Как я встретил вашу маму» выступает за сборную Мексики, а спиннеры придумали где-то в 2000 году до н. э. Ну как, готовы получить еще больше невероятной информации?
AdMe.ru подобрал для вас 23 факта, о которых не напишут в «Википедии».
«И тут моя самооценка резко поднялась»
Бекстейдж фотосессий для учебников
«Похоже, Тед решил поискать себе девушку еще и на футбольном поле»
Зачем нужны все энциклопедии мира, когда есть интернет с такими открытиями
«Сегодня я наглядно понял, насколько пепперони (слева) жирнее овощной пиццы (справа)»
«Муж Энн Хэтэуэй очень похож на Уильяма Шекспира. А жену Уильяма Шекспира звали... Энн Хэтэуэй!»
Даже президентам иногда не везет
«Сегодня я осознала, что „Красти Краб“ — это ловушка для крабов. Может, именно поэтому он единственный краб во всем мультфильме?»
Как многого мы не знаем про своих котов
И что с этим осознанием теперь прикажете делать?
Автодилерам стоит насторожиться
«Вот доказательство того, что в современном мире не осталось оригинальных идей»
«Спиннер с головами животных. Обожженная глина (2000−1800 годы до н. э.)»
И остальных вещей в кладовке это тоже касается
В такой формулировке звучит ужасающе, но ведь не поспоришь
«Яйцо, одна из самых популярных форм поедания детей».
Взрослая жизнь в нескольких предложениях
«Да, Микки крут, но давайте вспомним о Гуфи. Он — отец-одиночка, который сам поднимал сына. И когда он потерял работу, он вернулся в колледж, чтобы в будущем получить хорошую работу и обеспечивать сына»
Существует как минимум 5 фильмов, которые доказывают, что этого лучше не делать
Понадобилось минут 5, чтобы это осознать
«Кажется, у модных брендов свои источники вдохновения»
Новый вид автостопа
«Современные дети в 7 лет и я, когда мне было 7 лет»
Когда вырос и стал интровертом
«Чарли Чаплин что-то знал...»
А какие необычные факты вы узнали в последнее время?
Фото на превью PEACHYBLACKG0RL / Twitter, Lisby / Flickr, Eastnews