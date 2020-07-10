20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
Человек может испытывать удовольствие, когда слышит или произносит некоторые слова. Иногда это объясняется ассоциативной цепочкой. Например, слово «повидло» может умилять, потому что вызывает приятное воспоминание о лакомстве у бабушки. А бывает и так, что симпатия к слову не поддается логике: вот нравится, как звучит «ламинария», а почему — непонятно.
AdMe.ru разузнал, какие слова умиляют пользователей Twitter не меньше, чем лапки котиков. Вот они.
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А какие слова находите милыми вы?