20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже

Человек может испытывать удовольствие, когда слышит или произносит некоторые слова. Иногда это объясняется ассоциативной цепочкой. Например, слово «повидло» может умилять, потому что вызывает приятное воспоминание о лакомстве у бабушки. А бывает и так, что симпатия к слову не поддается логике: вот нравится, как звучит «ламинария», а почему — непонятно.