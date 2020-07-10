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20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже

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Человек может испытывать удовольствие, когда слышит или произносит некоторые слова. Иногда это объясняется ассоциативной цепочкой. Например, слово «повидло» может умилять, потому что вызывает приятное воспоминание о лакомстве у бабушки. А бывает и так, что симпатия к слову не поддается логике: вот нравится, как звучит «ламинария», а почему — непонятно.

AdMe.ru разузнал, какие слова умиляют пользователей Twitter не меньше, чем лапки котиков. Вот они.

1.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© i_want_to_spat / twitter

2.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© godblesscapaldi / twitter

3.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© selfish_selfish / twitter

4.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© yanetwoiboy / twitter

5.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© noimann_ / twitter

6.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© top4_life_ / twitter

7.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© zotova_angel33 / twitter, © andrea.kowch.artist / facebook

8.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© KateMagne666 / twitter

9.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© aimaki_fik / twitter

10.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© veritas_z / twitter

11.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© ferdalangurin / twitter

12.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© chern_ov / twitter

13.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© yYV4IJvuCZkL2Ea / twitter

14.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© _tomato_hater / twitter

15.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© Bell_MT / twitter

16.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© knstntln / twitter

17.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© HahaLifa / twitter

18.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© _vanswan / twitter

19.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© seoulstationn / twitter

20.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© xingushx / twitter

21.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© neresident / twitter

22.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© sashalu_ / twitter

23.

20+ пользователей сети поделились словами, которые вызывают у них отряд мурашек по коже
© sarcazmator / twitter

А какие слова находите милыми вы?

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