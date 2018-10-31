20+ пользователей сети, чьи комментарии бьют не в бровь, а в глаз

Кому из нас не приходилось подавить в себе дикое желание оставить желчный комментарий под чьим-нибудь постом? Всего одно предложение, несколько слов, в которых был бы заключен ваш сарказм во всей красе. Однако в последний момент многих из нас что-то да останавливает. Многих, но далеко не всех.

AdMe.ru нашел 20+ человек, у которых, кажется, есть ученая степень по комментированию чужих фотографий в интернете.

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Какой из этих комментариев, на ваш взгляд, попал в самое яблочко?

Фото на превью rolltide916 / Twitter

7 На склад!
2 Комментарии
  • 31 октября 2018
  • 2
  • 11974

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