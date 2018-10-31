20+ пользователей сети, чьи комментарии бьют не в бровь, а в глаз

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кому из нас не приходилось подавить в себе дикое желание оставить желчный комментарий под чьим-нибудь постом? Всего одно предложение, несколько слов, в которых был бы заключен ваш сарказм во всей красе. Однако в последний момент многих из нас что-то да останавливает. Многих, но далеко не всех.