20+ пользователей сети, чьи комментарии бьют не в бровь, а в глаз
Кому из нас не приходилось подавить в себе дикое желание оставить желчный комментарий под чьим-нибудь постом? Всего одно предложение, несколько слов, в которых был бы заключен ваш сарказм во всей красе. Однако в последний момент многих из нас что-то да останавливает. Многих, но далеко не всех.
AdMe.ru нашел 20+ человек, у которых, кажется, есть ученая степень по комментированию чужих фотографий в интернете.
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Какой из этих комментариев, на ваш взгляд, попал в самое яблочко?
Фото на превью rolltide916 / Twitter