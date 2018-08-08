20+ доказательств того, что от пользователей сети ничего не утаишь
На картинах Айвазовского в море плавают коровы, Энн Хэтэуэй, кажется, не стареет вообще, а в зоопарках мы платим за то, чтобы смотреть на краденых животных — эти и другие факты не скрылись от внимательных пользователей интернета, которые поразили своими меткими открытиями даже нас.
AdMe.ru делится не самыми очевидными, но из-за этого более поразительными 22 наблюдениями пользователей сети.
«Наткнулся на эту статью в газете и никак не могу перестать думать об этом»
«Брэд — мужчина, который любит быть похожим на своих девушек».
Они действуют, пока мы ничего не замечаем
Вот почему Apple стоит триллион долларов
Ахиллесова спина
А раньше ведь вся слава доставалась ему
Спанч Боб живет в круглом ананасе, но в комнатах есть углы. Как так вообще?!
Картинка, которая правдивее любых селфи
«Я поняла: костюм Эластики — красный, костюм Мистера Исключительного — синий. Как зовут их первого ребенка? Вайолетт»
За что мы вообще им платим?
Когда у тебя спрашивают про любимого учителя
Айвазовский знал толк в пасхалках. На его картине «Волна», если очень постараться, можно найти корову
И сэкономить не получится
«„Дневники принцессы“ — 2001 год, „8 подруг Оушена“ — 2018 год. Прошло 17 лет! У меня есть несколько вопросов к Энн Хэтэуэй»
Сколько же заваленных контрольных из-за этого парня
Может, из-за этих насмешек он и стал злодеем?
Пора вписывать в Книгу рекордов Гиннесса тех, у кого это получается
«Блин, не могу поверить, что Сэмюэл Л. Джексон когда-то был ребенком. Я думал, он начал жизнь где-то лет в 50...»
С тройней, наверное, было еще эффектнее
Не для того Сэм помогал Фродо, чтобы быть узнаваемым только как Боб и Даг
Новая iOS настойчиво намекает на то, что баскетбольные эмодзи сделаны из человеческой кожи
Иккинг из «Как приручить дракона» растет вместе с Джейком Джилленхолом
Как неуверенность в себе превратить в кассовые сборы
А какие настолько же меткие наблюдения попадались вам в последнее время?