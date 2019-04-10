20+ отчаянных комментаторов, которые никого не щадят на своем пути

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Даже когда вы публикуете в сети свое лучшее фото, гениальную мысль или радостную новость, нужно быть готовым к тому, что обязательно найдется человек, который попытается все подпортить. Проходят ли эти интернет-тролли какие-то курсы по написанию убойных комментариев или это у них врожденное, доподлинно не известно. Известно лишь то, что порой их сообщения могут продлить наши жизни на минуту-другую.