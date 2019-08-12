20 пользователей сети, чьи комментарии так же точны, как диагнозы доктора Хауса
Часто ли вас подмывает оставить под чужим постом в соцсетях меткий комментарий, а потом в последний момент вы передумываете? Так вот, есть люди, которые не привыкли церемониться с незнакомцами. Они не видят ничего криминального в том, чтобы остроумно прокомментировать чью-нибудь фотографию или оставить вполне резонное замечание к спорному твиту.
AdMe.ru во время очередной вылазки в сеть наткнулся на 20 человек, которые опять не смогли удержать язык за зубами. И порой очень даже не зря.
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Пишут ли под вашими постами комментарии незнакомые люди? Удавалось ли им хоть раз вас развеселить?
Фото на превью REAPERTREEZ / Twitter