20 пользователей сети, чьи комментарии так же точны, как диагнозы доктора Хауса

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Часто ли вас подмывает оставить под чужим постом в соцсетях меткий комментарий, а потом в последний момент вы передумываете? Так вот, есть люди, которые не привыкли церемониться с незнакомцами. Они не видят ничего криминального в том, чтобы остроумно прокомментировать чью-нибудь фотографию или оставить вполне резонное замечание к спорному твиту.